Двое амурчан так и не смогли вернуться домой из Хэйхэ

Еще двое амурчан остались в Китае. Они не смогли вернуться на родину из-за просроченных документов и отсутствия денег.

Девушка вместе с ребенком находится в обсерваторе больницы восстановительного лечения. Она лежит в одноместной палате, рассказал отец амурчанки. Сейчас семья ждет результатов анализа проб на коронавирус из Новосибирска. Всего амурчанке с ребенком придется пройти по два таких теста и пробыть в изоляции 2 недели.

«Пробы на коронавирус у них взяли и сразу в аэропорту, результат отрицательный. Там была передвижная станция, она прямо к трапу подъехала. Их вчера полтора часа проверяли. – рассказывает отец девушки. – Их проверяли в аэропорту в Харбине, в Шанхае. В Шанхае проверяли сильно – целый отряд врачей, штук 6. Ничего не нашли, пропустили».

В Хэйхэ девушка пробыла с 8 апреля по 1 мая. Сейчас там остались двое амурчан, у которых не получилось вернуться на родину. Девушка поддерживает с ними связь. Перед отъездом ей удалось договориться, чтобы они 10 дней смогли бесплатно питаться и жить в гостинице. Сколько застрявшим амурчанам придется жить в Хэйхэ, пока не понятно. Через несколько дней им должны восстановить документы.

«Дочь долетела до Шанхая, а у этих ребят денег не было. Они сейчас в трансе, не знают, что делать. Денег нет, языком они не владеют. Консульство пообещало документы им сделать новые. Предположительно 6 мая. У одного виза закончилась, у другого паспорт просрочен. Дочь очень переживает из-за всей это ситуации: всю ночь она ревела, вся опухла. Из тех, кто вчера прилетели, есть люди без вещей, без денег, без ничего, – сообщил амурчанин, который также добавил, что в адрес одного из застрявших сейчас в Хэйхэ и его родственницы, сыплются угрозы. – К его матери 72-летней приходили, обещали стекла побить, если "сын приедет, привезет заразу сюда"».

Как писал Амур.life, вопрос о возвращении амурчан домой может решиться только на межгосударственном уровне.