Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:53 6

Двое амурчан так и не смогли вернуться домой из Хэйхэ

Двое амурчан так и не смогли вернуться домой из Хэйхэ
Фото: pixabay.com

Из четверых жителей Амурской области, которые из-за пандемии и закрытых границ долгое время не могли выехать из соседнего Хэйхэ, домой смогли вернуться только двое. Это амурчанка с 11-месячным ребенком. Она прибыла в областной центр авиарейсом Шанхай – Владивосток – Благовещенск 2 мая.

Еще двое амурчан остались в Китае. Они не смогли вернуться на родину из-за просроченных документов и отсутствия денег.

Девушка вместе с ребенком находится в обсерваторе больницы восстановительного лечения. Она лежит в одноместной палате, рассказал отец амурчанки. Сейчас семья ждет результатов анализа проб на коронавирус из Новосибирска. Всего амурчанке с ребенком придется пройти по два таких теста и пробыть в изоляции 2 недели.

«Пробы на коронавирус у них взяли и сразу в аэропорту, результат отрицательный. Там была передвижная станция, она прямо к трапу подъехала. Их вчера полтора часа проверяли. – рассказывает отец девушки. – Их проверяли в аэропорту в Харбине, в Шанхае. В Шанхае проверяли сильно – целый отряд врачей, штук 6. Ничего не нашли, пропустили».

В Хэйхэ девушка пробыла с 8 апреля по 1 мая. Сейчас там остались двое амурчан, у которых не получилось вернуться на родину. Девушка поддерживает с ними связь. Перед отъездом ей удалось договориться, чтобы они 10 дней смогли бесплатно питаться и жить в гостинице. Сколько застрявшим амурчанам придется жить в Хэйхэ, пока не понятно. Через несколько дней им должны восстановить документы.

«Дочь долетела до Шанхая, а у этих ребят денег не было. Они сейчас в трансе, не знают, что делать. Денег нет, языком они не владеют. Консульство пообещало документы им сделать новые. Предположительно 6 мая. У одного виза закончилась, у другого паспорт просрочен. Дочь очень переживает из-за всей это ситуации: всю ночь она ревела, вся опухла. Из тех, кто вчера прилетели, есть люди без вещей, без денег, без ничего, – сообщил амурчанин, который также добавил, что в адрес одного из застрявших сейчас в Хэйхэ и его родственницы, сыплются угрозы. – К его матери 72-летней приходили, обещали стекла побить, если "сын приедет, привезет заразу сюда"».

Как писал Амур.life, вопрос о возвращении амурчан домой может решиться только на межгосударственном уровне.

Просмотров всего: 1504

#Китай #коронавирус

распечатать


Коронавирус

МЧС рекомендует промыть горло, нос и глаза после возвращения домой

Коронавирус

Амурчан, контактировавших с зараженными коронавирусом, уже больше 700

Коронавирус 1

Территория ОКЦ в Благовещенске стала безопаснее (видео)
Коронавирус 4

Изменились правила оформления пропусков на въезд в Свободный и выезд из него

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Маркиз

    Маркиз
    1 час назад

    Заразы уже полно. Из Москвы привезли. А пугать пожилого человека - стыдно и позорно

  • Gorojanka

    Gorojanka
    33 минуты назад

    Ну чет совсем уже бред, кто бы ходил угрозы слал, как будто ее тут нет, этой заразы.

  • GREEN

    GREEN
    19 минут назад

    Почему Новосибирск? Даже не Хабаровск. Хотя желательнее Благовещенск! Такими темпами мы очень долго будем воду в ступе толочь.

    Может необходимо было в первую очередь деньги направить на снабжение областных центров системами тестирования? А потом всё остальное.Форы в два месяца могло хватить.

    Или оборудование и специалисты штучный товар ручной работы и не копируются? Я не медик.

  • GREEN

    GREEN
    13 минут назад

    Gorojanka

    Ну чет совсем уже бред, кто бы ходил угрозы слал, как будто ее тут нет, этой заразы.



    А почему у нас нет? Мы смеялись,в марте, над украинцами,когда они закидывали камнями автобусы с пассажирами прилетевшими из Китая.А в Амурке под 50% прямых хохлов и их потомков .И после войны сюда же ссылали (переселяли) бандеровцев.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    8 минут назад

    эт точно. Быдла хватает. Амурка одним словом.

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    4 минуты назад

    амур инфо, скажите, как связаться с застрявшими или хотя бы с девушкой, она ведь поддерживает с ними связь, может помочь мужчинам материально хоть немного.

    вот так пишут, что 500 миллионов выделили на помощь застрявшим россиянам, но видимо только тем россиянам, которые на своих виллах в Швейцариях и Италиях застряли, на обычных россиян как всегда положили.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь