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сегодня, 13:46 2

Территория ОКЦ в Благовещенске стала безопаснее (видео)

Территория ОКЦ в Благовещенске стала безопаснее (видео)

В Благовещенске на территории Общественно-культурного центра провели дезинфекцию. Обработаны скейт-парк, спортивная площадка и площадь на территории ОКЦ.

Об этом сообщают Амурские Коммунальные Системы. Несмотря на введение самоизоляции, горожане активно занимаются спортом и гуляют по территории ОКЦ, сообщают в организации. Поэтому было проведено профилактическое мероприятие по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Следующая обработка назначена на 8 мая.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    нормальная такая самоизоляция

  • BS28RUS

    BS28RUS
    51 секунда назад

    Подъезды а которых живут заболевшие не моют, а улицу моют. Показушники убогие

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