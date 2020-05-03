Территория ОКЦ в Благовещенске стала безопаснее (видео)

В Благовещенске на территории Общественно-культурного центра провели дезинфекцию. Обработаны скейт-парк, спортивная площадка и площадь на территории ОКЦ.

Об этом сообщают Амурские Коммунальные Системы. Несмотря на введение самоизоляции, горожане активно занимаются спортом и гуляют по территории ОКЦ, сообщают в организации. Поэтому было проведено профилактическое мероприятие по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Следующая обработка назначена на 8 мая.