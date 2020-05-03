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сегодня, 13:15 0

В Благовещенске из-за ремонта сетей перекрыли участок улицы Ленина

В Благовещенске из-за ремонта сетей перекрыли участок улицы Ленина

В Благовещенске начался ремонт инженерных коммуникаций по улице Ленина. В связи с проводимыми работами для движения транспорта перекрыт участок улицы Ленина от Шимановского (включая перекресток) до Островского.

При выполнении работ на перекрестке улиц Ленина и Шимановского, движение автобусов будет осуществляться по следующим временным схемам:

  • автобусы маршрутов К, 11: – Ленина – Трудовая –Зейская – 50 лет Октября – Ленина – далее по утвержденному маршруту;
  • автобусы маршрутов 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Трудовая – Зейская – 50 лет Октября – далее по утвержденному маршруту.

С 17 мая, после открытия перекрестка Ленина – Шимановского, движение общественного транспорта с улицы Трудовой переведут на Шимановского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. В мэрии водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

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#ЖКХ #транспорт

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