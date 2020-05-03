В Приамурье пропал 12-летний мальчик

В городе Зея пропал 12-летний Дмитрий Котов. 2 мая мальчик ушел из дома № 157, расположенного по улице Гоголя. До настоящего времени его местонахождение не известно.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственным отделом по городу Зея амурского следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Приметы: рост 135-140 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, волосы светло-русые, коротко стриженые, глаза серые.

Мальчик был одет в темно-синюю куртку с серыми вставками на груди, спортивное трико голубого цвета с красными широкими лампасами по бокам. При себе имел рюкзак черного цвета.

В настоящее время поисковой группой, включающей сотрудников МЧС, МО МВД «Зейский», добровольцев из числа местных жителей осмотрены прилегающие к месту жительства ребёнка территории, заброшенные строения, по городу распространены ориентировки. Поиски мальчика продолжаются.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Дмитрия Котова или его возможном местонахождении, обратиться по телефону: +7 (909)876-42-70, в органы внутренних дел по телефону: 8 (41658) 2-15-52 или 102.