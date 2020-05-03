Благовещенцы встретили на набережной «здоровую крысу» (видео)
Житель областного центра снял необычное видео, главным героем которого стала ондатра. Животное заметили на набережной Амура вечером 2 мая. Кадры появились в социальных сетях.
«На набережной недалеко от корабля бегает здоровая крыса!», – написал один из пабликов в Инстаграме, где было размещено видео. Пользователи стали активно комментировать случившееся.
«Природа настолько очистилась....», – пошутил один из них. «Учитель Сплинтер с тренировки домой спешит...», – написал другой. «Всем же известно кто первым бежит с корабля», – прокомментировал еще один пользователь.
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Многие из комментирующих заметили, что животное похоже на обычную ондатру. Эту версию подтвердил специалист – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черемкин. Он рассказал, что появление животного в столь многолюдном месте – это нормально. Вместе с тем ученый предостерег людей от контактов с грызуном.
«Да, похоже, что это ондатра. Появление ее – нормальное явление. У них сейчас идет процесс расселения, поиск пригодных мест обитания. Но ондатры, как и крысы, могут переносить опасные инфекционные заболевания, например, туляремию. Это так называемая, зооантропозная. То есть существует в природном очаге. Возбудитель — бактерия, переносчики — зайцеобразные, грызуны. Человек заражается при контакте с переносчиком, иногда с кровососущими насекомыми. Заболевание очень опасное», – рассказал ученый.
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