Благовещенцы встретили на набережной «здоровую крысу» (видео)

Фото: скриншот видео

Житель областного центра снял необычное видео, главным героем которого стала ондатра. Животное заметили на набережной Амура вечером 2 мая. Кадры появились в социальных сетях.

«На набережной недалеко от корабля бегает здоровая крыса!», – написал один из пабликов в Инстаграме, где было размещено видео. Пользователи стали активно комментировать случившееся.

«Природа настолько очистилась....», – пошутил один из них. «Учитель Сплинтер с тренировки домой спешит...», – написал другой. «Всем же известно кто первым бежит с корабля», – прокомментировал еще один пользователь.

Многие из комментирующих заметили, что животное похоже на обычную ондатру. Эту версию подтвердил специалист – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черемкин. Он рассказал, что появление животного в столь многолюдном месте – это нормально. Вместе с тем ученый предостерег людей от контактов с грызуном.

«Да, похоже, что это ондатра. Появление ее – нормальное явление. У них сейчас идет процесс расселения, поиск пригодных мест обитания. Но ондатры, как и крысы, могут переносить опасные инфекционные заболевания, например, туляремию. Это так называемая, зооантропозная. То есть существует в природном очаге. Возбудитель — бактерия, переносчики — зайцеобразные, грызуны. Человек заражается при контакте с переносчиком, иногда с кровососущими насекомыми. Заболевание очень опасное», – рассказал ученый.