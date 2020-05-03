Благовещенцы украшают свои окна символами Великой Победы

Фото: администрация Благовещенска

С 1 по 9 мая жители Благовещенска принимают участие в акции «Окна Победы». Она проводится по всей стране. Для участия нужно украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

К акции уже присоединились ученики благовещенских школ. Увидеть, какие рисунки на окнах нарисовали дети, можно в аккаунтах учебных заведений. Публикации сопровождаются словами благодарности в адрес участников Великой Отечественной войны.

«Спасибо вам большое, дорогие наши ветераны. Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь. Спасибо вам за ваш героизм и самоотверженность, за ваше мужество и за наш покой!», – подписал свою фотографию участник акции, ученик 1 А класса гимназии № 25 Алексей Дмитриев.

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами – это зависит от фантазии участников. В акции можно участвовать семьями, а можно украсить окна в учреждении, магазине.

Трафареты для нанесения рисунков можно найти на странице официального сайта Года памяти и славы https://год2020.рф/окнапобеды.

Размещать фотографии окон Победы в социальных сетях можно по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. Администрация Благовещенска приглашает всех желающих присоединиться к акции.