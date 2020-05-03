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сегодня, 10:33 5

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к вечному огню и выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», пишут «Ведомости».

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы». По словам президента, парад на Красной площади пройдет, когда отступит угроза инфекции.

На протяжении последних пяти лет президент принимал участие в акции «Бессмертный полк», неся в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.

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#праздники #российская власть

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Если он и дальше будет столько обращаться к россиянам, на Новый год его никто уже слушать не будет, скажут "а, эту серию я уже видел... " ))))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Видимо не допускают Царя пообщаться наедине лично с простыми россиянами злые бояре, вот и приходится ему испытывать все страшные тяготы и лишения службы"

    "Даже Соловьев с охраной только передвигается, видимо Васю Уткина боится)))"

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Неужели; "я устал я мухажук..".

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Туж2

    Неужели; "я устал я мухажук..".



    "Это вряд ли"

  • Пубернатар

    Пубернатар
    1 час назад

    Если Николая Расторгуева и Сергея Безрукова надрезать ножом,то закапает березовый сок.

    Скоро на телевизионных экранах страны.

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