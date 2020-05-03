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сегодня, 09:58 0

Изменились правила оформления пропусков на въезд в Свободный и выезд из него

Изменились правила оформления пропусков на въезд в Свободный и выезд из него

В постановление главы Свободного Владимира Константинова о введении в городе с 30 апреля по 13 мая пропускного режима внесены поправки. 30 апреля и 2 мая в него добавили новый способ получения пропусков на въезд и выезд.

Их можно оформить через портал правительства Амурской области – rp.amurobl.ru. Кроме того, расширен перечень лиц и организаций, которые могут передвигаться без оформления пропусков на служебном транспорте или с предъявлением служебных удостоверений. О нововведениях сообщает пресс-служба администрации Свободного.

«Мы перечислили наиболее значимые изменения, но и есть и другие. Рекомендуем ознакомиться с документами лично. Фото – в карусели», – написала пресс-служба мэрии в Инстаграме.

Ограничительные меры в части въезда и выезда в Свободном и Свободненском районе ввели с 30 апреля по 13 мая. Особый режим для территорий Амурской области вводится по распоряжению губернатора Приамурья Василия Орлова.

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#коронавирус #Свободный

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