Изменились правила оформления пропусков на въезд в Свободный и выезд из него

Их можно оформить через портал правительства Амурской области – rp.amurobl.ru. Кроме того, расширен перечень лиц и организаций, которые могут передвигаться без оформления пропусков на служебном транспорте или с предъявлением служебных удостоверений. О нововведениях сообщает пресс-служба администрации Свободного.

«Мы перечислили наиболее значимые изменения, но и есть и другие. Рекомендуем ознакомиться с документами лично. Фото – в карусели», – написала пресс-служба мэрии в Инстаграме.

Ограничительные меры в части въезда и выезда в Свободном и Свободненском районе ввели с 30 апреля по 13 мая. Особый режим для территорий Амурской области вводится по распоряжению губернатора Приамурья Василия Орлова.