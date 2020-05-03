В Магдагачинском районе пожарные вытащили из огня дедушку

Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

В посёлке Сиваки Магдагачинского района пожарные спасли от огня пожилого мужчину. Возгорание произошло в частном двухквартирном жилом доме по улице Почтовой.

«Сообщение о пожаре в поступило 02 мая в 14:43. Через четыре минуты к месту пожара прибыли боевые расчеты пожарно-спасательной части № 35 поселка Сиваки в составе пяти человек и двух единиц техники. В течение семи минут открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения пожара из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы спасли мужчину 1946 года рождения. Медицинская помощь спасённому не потребовалась. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», – сообщают в амурском управлении МЧС.