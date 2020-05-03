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сегодня, 09:28 0

В Зейском районе ураган повалил тополя и ель (фото)

В Зейском районе ураган повалил тополя и ель (фото)

В Зейском районе за сутки сильный ветер опрокинул несколько крупных деревьев. Ураган повалил тополя и ель в разных районах города Зея, а также в селе Заречная Слобода.

Разбушевался ветер 2 мая. Об этом написал «Зейский вестник» в Инстаграме, основываясь на сообщениях и фотографиях читателей. Так, один из них рассказал, что ветер сломал тополь во дворе жилого дома по Уткина, 188 в Зее.

Другой сообщил, что в Заречной Слободе на улице Школьной дерево свалилось на линию электропередач. Провода упали прямо на проезжую часть. Энергетики распилили дерево, чтобы наладить работу линии электропередачи.

Кроме того, в недалеко от школы № 4 Зеи упала ель.

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#происшествия

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