Амурским спасателям и пожарным вручили медали (фото)

Спасатели областного поисково-спасательного отряда, сотрудники противопожарной службы области и специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ получили заслуженные награды за участие в 2019 году в ликвидации последствий наводнения в Мазановском и Селемджинском районах.

47 профессионалов получили медали МЧС России «За отличие в ликвидации ЧС», «За пропаганду спасательного дела», нагрудный знак «Участнику ликвидаций последствий ЧС» и знак «За заслуги».

Спасатели и пожарные во время летнего паводка в прошлом году проводили оповещение населения о возможном затоплении, устанавливали водоналивные дамбы, эвакуировали людей и животных из затопленных домов, развозили гуманитарный груз, организовали переправу.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, после разгула стихии специалисты ликвидировали последствия ЧС: помогали пострадавшим жителям восстанавливать свои дома, ремонтировали печи, заборы, крыши, просушивали помещения и подполья, разбирали завалы, откачивали и проводили дезинфекцию колодцев.