Выбор читателей за 2 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 2 мая.

В Благовещенске в сквере на месте разрушенного после революции Шадринского собора началось строительство другого храма – Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть». Общественность и краеведы возмущены: они считают, что на глазах горожан происходит историческая подмена.

Правительство Амурской области опубликовало оперативную информацию по заболеваемости в регионе COVID-19. За сутки лабораторно подтверждены пять новых случаев коронавирусной инфекции. Три в Белогорске, по одному в Тынде и Прогрессе.

В пятницу, 1 мая, в 20:00 вечера ушла из жизни юная амурчанка Саша Болотина. Девочке было всего 9 лет. В начале марта Саша с мамой должны были улететь в клинику Южной Кореи для дальнейшего лечения – на седьмой блок химиотерапии. Но из-за коронавируса продажа билетов была приостановлена.

В Амурской области найден погибшим 16-летний подросток, который 22 апреля ушел из дома в Белогорске и пропал. Тело было обнаружено в пятницу, 1 мая, на территории заброшенного кирпичного завода, недалеко от так называемого района горы города.