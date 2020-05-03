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сегодня, 07:30 0

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Фото: pixabay.com

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа.

При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июня.

Ранее в SUTD уже пересматривали свои прогнозы. Аналитики утверждали, что вспышка инфекции должна уйти из России 7 августа, а до этого говорили о 20 июля, сообщает «Лента.ру».

За последние сутки в России выявили 9 623 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москв, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 124 тысячи. Всего в мире насчитывается почти 4 миллиона случаев заражения.

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#коронавирус

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