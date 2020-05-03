Гороскоп 3 мая: Скорпионам необходимо быть откровенными, а Ракам стоит быть осторожными

Восход Солнца: 05:01

Заход Солнца: 19:52

Солнце в Тельце.

Овен. Не перенапрягайтесь, могут возникать риски травм, а также переохлаждения. Если будете нервничать, ничего не получится, а если отбросите неуверенность в себе, звезды сулят успех.

Телец. В этот день Тельцам ни в коем случае нельзя скромничать, ваши самые смелые идеи поддержат, даже если они находятся на стадии становления. Не поддавайтесь негативным мыслям, гоните их от себя, очередной приступ рефлексии сделает ваши дедлайны совсем уж критическими.

Близнецы. Противоречивый день, который Вам и романтические моменты подарит, и проверит на прочность отношения из-за прошлых проступков. Не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость.

Рак. Ведите себя осторожно, не поддавайтесь на провокации окружающих, даже на агрессивный выпад отвечайте холодной учтивостью. Вы поставили перед собой амбициозную цель, достигнуть ее реально, если не позволять посторонним мыслям отвлекать Вас!

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Лев. Избегайте общения с людьми, которые способствуют плохому настроению. Вы сможете решить давнюю проблему, не бойтесь снова столкнуться с последствиями своих ошибок, чтобы потом забыть о них раз и навсегда.

Дева. Все будет зависеть от Дев и от того, насколько сильно Вы готовы работать на достижение цели. Не время жертвовать своими нуждами, ради окружающих. Вам попадутся неблагодарные люди, которые не оценят такой поступок.

Весы. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если вы отбросите здравый смысл и примете совсем уж безумную авантюру. Прекрасный момент, чтобы воспроизвести благоприятное впечатление на новых знакомых, и улучшить мнение о себе старых знакомых.

Скорпион. Астрологи не советуют сегодня вести себя вспыльчиво и эмоционально, оружием должна стать подкупающая откровенность. В это время очень удачными будут приобретения, можете даже решиться на исполнение финансовой мечты, которую давно задумали.

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Стрелец. Контролируйте не только то, что вы говорите, но и кому Вы это говорите. Желательно не показывать, что вы ставите свои интересы выше. Вы будете гордиться собой сегодня, позитивное настроение станет еще более прочным в связи с финансовым подарком.

Козерог. Утро Вы сможете провести в свое удовольствие, настройтесь на волну романтики, ведь вечером, скорее всего, предстоит свидание. Постарайтесь заняться сегодня своим душевным состоянием. Медитация, духовные практики или молитвы – все будет полезно.

Водолей. На службе Вам пригодится красноречие – перед вашим ораторским искусством не устоит ни один деловой партнер. События этого дня и общение с окружающими Вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта.

Рыбы. Осторожнее со знакомствами в первой половине дня, ничего хорошего они не принесут, несмотря на ваш настрой. Астрологи советуют провести день активно, оставить сомнения во вчерашнем дне Рыбам помогут близкие люди.

Астролог: Вальдемар Небоходцев