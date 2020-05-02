Аэропорт Благовещенска принял спецрейс с амурчанами, прилетевшими из Шанхая

Поздно вечером, 2 мая, в Благовещенск прибыл рейс HZ-5477 авиакомпании «Аврора», следующий по маршруту Шанхай – Владивосток – Благовещенск. На борту находились 12 амурчан. Ближайшие 2 недели они проведут в обсерваторе.

«Аэропортом приняты усиленные санитарные меры при обслуживании спецрейса, рекомендованные управлением Роспотребнадзора по Амурской области. После завершения обслуживания, когда пассажиры покинут территорию аэропорта, будут приняты дополнительные меры по дезинфекции территории аэровокзального комплекса спецсредствами силами МЧС», – сообщила пресс-служба аэропорта Благовещенск.

Прилетевших из Шанхая амурчан доставят в обсерватор больницы восстановительного лечения.

«Медработники встретят их в аэропорту и специально выделенным транспортом доставят в больницу восстановительного лечения, где развернут обсерватор для размещения лиц, прибывших из эндемически неблагополучных по COVID-19 территорий», – сообщила и.о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

В Больнице восстановительного лечения готовы 60 коек в палатах, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В обсерваторе амурчанам предстоит провести 14 суток. Все постояльцы обсерватора обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием, а также средствами гигиены.

«Мы сразу же приступим к обследованию прибывших, произведем забор биоматериала. И начнем выполнять противоэпидемические мероприятия, которые включают неоднократное тестирование, постоянный контроль за самочувствием пациентов. В изоляции им нужно будет провести 14 дней», – сказала главный врач Больницы восстановительного лечения Галина Рожкова.

Персонал БВЛ прошел специальное обучение по вопросам работы в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции. В случае, если у кого-то из пациентов будет выявлен COVID-19, его переведут в инфекционный госпиталь для последующего лечения. Палату продезинфицируют, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.