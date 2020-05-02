Бард Александр Бобошко написал песню «Живая струна» во времена коронавирусной инфекции»

2 мая должен был завершиться седьмой сезон проекта исполнителей бардовской песни «Живая струна». Однако, как и апрельский, он был отменен из-за коронавируса. На что руководитель проекта Александр Бобошко написал песню — «антикоронавирусную».

«Уже второй раз подряд мы не выходим к зрителям. Первый – 4 апреля. Тогда мы готовили юмористическую программу, — рассказал Александр Бобошко. — 2 мая должен был пройти концерт, посвящённый 75-летию Великой Победы советского народа над немецким фашизмом. Для меня лично этот праздник дорог вдвойне оттого, что я — сын фронтовика. Мой отец вступил в войну сразу же, 22 июня 1941 года, в составе действующей армии на территории Белоруссии. Я всегда с большим уважением отношусь к поколению, вынесшему на себе все тяготы военного периода.

Очень жаль, что сегодня не смогу выйти к зрителям лицом к лицу. Но рад, что хотя бы через интернет можно выйти к людям».

На каждом концерте «Живой струны» в Амурской областной филармонии Александр Бобошко исполняет песни о жизни, о событиях, которые волнуют всех. На этот раз он решил рассказать, что происходит с проектом во время коронавируса.

«Живая струна» без двух концертов завершила свой седьмой сезон. Традиционно на финальном концерте объявлялись планы на следующий концертный сезон.

«Планы есть, но как видите, обстоятельства вносят в жизнь столь неожиданные коррективы», — поделился Александр Бобошко.