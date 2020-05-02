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сегодня, 20:11 3

Глава Роспотребнадзора опровергла, что россияне могли переболеть COVID-19 в январе-феврале

Глава Роспотребнадзора опровергла, что россияне могли переболеть COVID-19 в январе-феврале
Фото: pixabay.com

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма на федеральном телеканале.

«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», – цитирует Попову ТАСС.

Попова отметила, что процесс выздоровления пациентов с коронавирусом занимает длительное время, поэтому их число в стране растет медленно.

«Во-первых, люди очень долго освобождаются от вируса, и пока человек не будет свободен от вируса, ему диагноз, конечно же, не отменят, [он] не будет считаться здоровым человеком», – сказала она.

Кроме того, она напомнила о большом количестве случаев тяжелой пневмонии, «а это долгое течение и долгое выздоровление».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 миллиона человек, свыше 230 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, то есть 12,1% всех заразившихся, умерли – 1 222. Пять дней подряд в стране выписывают более тысячи человек в сутки. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
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  • Фермер

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