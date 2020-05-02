В Белогорске идет подготовка к возможному закрытию города

Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал о том, что в городе идет подготовка к его возможному закрытию. Об этом градоначальник написал на своей странице в инстаграме.

«Готовимся к возможному закрытию города. Совместно с полицией обследовали все входы-выходы. Всего их 14, открыто будет 2-3: со стороны Благовещенска, с чеховского моста и, возможно, с Васильевки. Остальные перегорожены или перекопаны», – написал Станислав Мелюков.

При этом он особо подчеркнул, что решения о закрытии еще нет. На сегодняшний день в Белогорске 15 человек, заболевших коронавирусом.

«Обстановка в России, Амурской области и в Белогорске ухудшается», – констатировал глава города.

Как сообщало Амур.инфо, ограничения на въезд по аналогии со Свободным могут ввести в трех крупных амурских городах – в Белогорске, Тынде и Благовещенске . Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.