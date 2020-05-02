На север Амурской области снова пришла зима (фото, видео)
В северных районах Приамурья начало мая ознаменовалось сильным снегопадом. Так, в Верхнезейске Зейского района сняли настоящие зимние кадры.
Ранее Амурский гидрометцентр прогнозировал, что с прохождением через регионе северо-западного циклона, с 30 апреля по 2 мая погода резко ухудшится. В том числе специалисты предсказывали осадки: в северных районах – дождь и мокрый снег.
Прогнозы синоптиков сбылись и в Зейский район, всего за месяц до лета, пришла настоящая зима.
Фото заснеженного города поделились в социальных сетях и жители Тынды.
Фото: instagram.com/tynda_28rus
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