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сегодня, 19:39 1

На север Амурской области снова пришла зима (фото, видео)

На север Амурской области снова пришла зима (фото, видео)

В северных районах Приамурья начало мая ознаменовалось сильным снегопадом. Так, в Верхнезейске Зейского района сняли настоящие зимние кадры.

Ранее Амурский гидрометцентр прогнозировал, что с прохождением через регионе северо-западного циклона, с 30 апреля по 2 мая погода резко ухудшится. В том числе специалисты предсказывали осадки: в северных районах – дождь и мокрый снег.

Прогнозы синоптиков сбылись и в Зейский район, всего за месяц до лета, пришла настоящая зима.

Фото заснеженного города поделились в социальных сетях и жители Тынды.

Фото: instagram.com/tynda_28rus

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#погода

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Комментарии
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  • mm_Никита Гагарин

    mm_Никита Гагарин
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