На север Амурской области снова пришла зима (фото, видео)

В северных районах Приамурья начало мая ознаменовалось сильным снегопадом. Так, в Верхнезейске Зейского района сняли настоящие зимние кадры.

Ранее Амурский гидрометцентр прогнозировал, что с прохождением через регионе северо-западного циклона, с 30 апреля по 2 мая погода резко ухудшится. В том числе специалисты предсказывали осадки: в северных районах – дождь и мокрый снег.

Прогнозы синоптиков сбылись и в Зейский район, всего за месяц до лета, пришла настоящая зима.

Фото заснеженного города поделились в социальных сетях и жители Тынды.

Фото: instagram.com/tynda_28rus