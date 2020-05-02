В Приамурье волонтеры своими силами отремонтировали 8-метровый памятник

Ребята из Зеи своими силами отремонтировали памятник красным партизанам отряда Федора Кошелева. Стела восьмиметровой высоты находится по дороге из Тыгды в Зею. Ее возвели комсомольские отряды первых гидростроителей в память о боевых подвигах партизан, которые в Зейском районе в 20-е годы ХХ века вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией.

Инициатором и воплотителем идеи реставрации стал зейский парень Виктор Улюсов. Глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина, в чьем ведении находится «урканский обелиск» с благодарностью приняла помощь и даже выделила эмульсию для покраски.

И уже через пару дней памятник партизанам преобразился, сообщает местный портал «Зейский вестник».

«Да что рассказывать, – отмахивается от вопросов Виктор Улюсов, – поработали немного и все. Теперь, возможно, помощь молодежного парламента потребуется. Как только земля оттает, нужно будет посадить там рябины. Нельзя забывать прошлое. Памятники, посвященные любым событиям, следует беречь. Ведь и мы тоже когда-то станем прошлым для следующих поколений».

Ребята приехали на объект в шесть утра и только в семь вечера вернулись домой. Евгений Мощенок как бывший моряк выполнял основную работу на высоте, Андрей Чекрыжов и Виктор Улюсов очищали, штукатурили, красили. Проезжавшие мимо водители, некоторые из которых приветственно сигналили, даже не подозревали, что это не профессиональная строительная бригада, а простые парни, решившие сделать доброе дело.



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«Работа сделана очень качественно, – с восхищением говорит Наталья Перелыгина,–- мы от нашего Овсянковского сельсовета выражаем зейским ребятам огромную благодарность. Теперь обелиск надолго сохранит приличный вид. Большое спасибо, парни».

Начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района Людмила Богданова поддержала главу поселения: «Действительно, нам очень не хватает технических и физических возможностей содержать в идеальном порядке все памятники в районе. Хотя косметический ремонт делаем. Поэтому большое спасибо Евгению, Андрею, Виктору от администрации Зейского района, жителей сел и города".