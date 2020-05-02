В Приамурье волонтеры своими силами отремонтировали 8-метровый памятник
Ребята из Зеи своими силами отремонтировали памятник красным партизанам отряда Федора Кошелева. Стела восьмиметровой высоты находится по дороге из Тыгды в Зею. Ее возвели комсомольские отряды первых гидростроителей в память о боевых подвигах партизан, которые в Зейском районе в 20-е годы ХХ века вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией.
Инициатором и воплотителем идеи реставрации стал зейский парень Виктор Улюсов. Глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина, в чьем ведении находится «урканский обелиск» с благодарностью приняла помощь и даже выделила эмульсию для покраски.
И уже через пару дней памятник партизанам преобразился, сообщает местный портал «Зейский вестник».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зейские ребята своими силами отремонтировали памятник красным партизанам отряда Федора Кошелева. ⠀ Напомним, что стелу восьмиметровой высоты по дороге из Тыгды в Зею возвели комсомольские отряды первых гидростроителей в память о боевых подвигах партизан, которые в Зейском районе в 20-е годы ХХ века вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией. ⠀ Инициатором и воплотителем идеи реставрации стал зейский парень Виктор Улюсов. ⠀ Глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина, в чьем ведении находится «урканский обелиск» с благодарностью приняла помощь и даже выделила эмульсию для покраски. ⠀ И уже через пару дней памятник партизанам преобразился. ⠀ «Да что рассказывать, - отмахивается от вопросов Виктор Улюсов, - поработали немного и всё. Теперь, возможно, помощь молодежного парламента потребуется. Как только земля оттает, нужно будет посадить там рябины. Нельзя забывать прошлое. Памятники, посвященные любым событиям, следует беречь. Ведь и мы тоже когда-то станем прошлым для следующих поколений». ⠀ Ребята приехали на объект в шесть утра и только в семь вечера вернулись домой. Евгений Мощенок (как бывший моряк) выполнял основную работу на высоте, Андрей Чекрыжов и Виктор Улюсов очищали, штукатурили, красили. Проезжавшие мимо водители, некоторые из которых приветственно сигналили, даже не подозревали, что это не профессиональная строительная бригада, а простые парни, решившие сделать мир вокруг себя чуточку краше. ⠀ «Работа сделана очень качественно, - с восхищением говорит Наталья Перелыгина, - мы от нашего Овсянковского сельсовета выражаем зейским ребятам огромную благодарность. Теперь обелиск надолго сохранит приличный вид. Большое спасибо, парни!». ⠀ Начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района Людмила Богданова поддерживает главу поселения: «Действительно, нам очень не хватает технических и физических возможностей содержать в идеальном порядке все памятники в районе. Хотя косметический ремонт делаем". Поэтому большое спасибо Евгению, Андрею, Виктору от администрации Зейского района, жителей сёл и города". ⠀ А как вам такая инициатива ребят? ⠀ #zvportal #zvestnik #зейскийрайон
«Да что рассказывать, – отмахивается от вопросов Виктор Улюсов, – поработали немного и все. Теперь, возможно, помощь молодежного парламента потребуется. Как только земля оттает, нужно будет посадить там рябины. Нельзя забывать прошлое. Памятники, посвященные любым событиям, следует беречь. Ведь и мы тоже когда-то станем прошлым для следующих поколений».
Ребята приехали на объект в шесть утра и только в семь вечера вернулись домой. Евгений Мощенок как бывший моряк выполнял основную работу на высоте, Андрей Чекрыжов и Виктор Улюсов очищали, штукатурили, красили. Проезжавшие мимо водители, некоторые из которых приветственно сигналили, даже не подозревали, что это не профессиональная строительная бригада, а простые парни, решившие сделать доброе дело.
⠀
«Работа сделана очень качественно, – с восхищением говорит Наталья Перелыгина,–- мы от нашего Овсянковского сельсовета выражаем зейским ребятам огромную благодарность. Теперь обелиск надолго сохранит приличный вид. Большое спасибо, парни».
Начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района Людмила Богданова поддержала главу поселения: «Действительно, нам очень не хватает технических и физических возможностей содержать в идеальном порядке все памятники в районе. Хотя косметический ремонт делаем. Поэтому большое спасибо Евгению, Андрею, Виктору от администрации Зейского района, жителей сел и города".
Просмотров всего: 177