Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:53 0

В Приамурье волонтеры своими силами отремонтировали 8-метровый памятник

В Приамурье волонтеры своими силами отремонтировали 8-метровый памятник
Фото: instagram.com/zvportal

Ребята из Зеи своими силами отремонтировали памятник красным партизанам отряда Федора Кошелева. Стела восьмиметровой высоты находится по дороге из Тыгды в Зею. Ее возвели комсомольские отряды первых гидростроителей в память о боевых подвигах партизан, которые в Зейском районе в 20-е годы ХХ века вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией.

Инициатором и воплотителем идеи реставрации стал зейский парень Виктор Улюсов. Глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина, в чьем ведении находится «урканский обелиск» с благодарностью приняла помощь и даже выделила эмульсию для покраски.

И уже через пару дней памятник партизанам преобразился, сообщает местный портал «Зейский вестник».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Зейские ребята своими силами отремонтировали памятник красным партизанам отряда Федора Кошелева. ⠀ Напомним, что стелу восьмиметровой высоты по дороге из Тыгды в Зею возвели комсомольские отряды первых гидростроителей в память о боевых подвигах партизан, которые в Зейском районе в 20-е годы ХХ века вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией. ⠀ Инициатором и воплотителем идеи реставрации стал зейский парень Виктор Улюсов. ⠀ Глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина, в чьем ведении находится «урканский обелиск» с благодарностью приняла помощь и даже выделила эмульсию для покраски. ⠀ И уже через пару дней памятник партизанам преобразился. ⠀ «Да что рассказывать, - отмахивается от вопросов Виктор Улюсов, - поработали немного и всё. Теперь, возможно, помощь молодежного парламента потребуется. Как только земля оттает, нужно будет посадить там рябины. Нельзя забывать прошлое. Памятники, посвященные любым событиям, следует беречь. Ведь и мы тоже когда-то станем прошлым для следующих поколений». ⠀ Ребята приехали на объект в шесть утра и только в семь вечера вернулись домой. Евгений Мощенок (как бывший моряк) выполнял основную работу на высоте, Андрей Чекрыжов и Виктор Улюсов очищали, штукатурили, красили. Проезжавшие мимо водители, некоторые из которых приветственно сигналили, даже не подозревали, что это не профессиональная строительная бригада, а простые парни, решившие сделать мир вокруг себя чуточку краше. ⠀ «Работа сделана очень качественно, - с восхищением говорит Наталья Перелыгина, - мы от нашего Овсянковского сельсовета выражаем зейским ребятам огромную благодарность. Теперь обелиск надолго сохранит приличный вид. Большое спасибо, парни!». ⠀ Начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района Людмила Богданова поддерживает главу поселения: «Действительно, нам очень не хватает технических и физических возможностей содержать в идеальном порядке все памятники в районе. Хотя косметический ремонт делаем". Поэтому большое спасибо Евгению, Андрею, Виктору от администрации Зейского района, жителей сёл и города". ⠀ А как вам такая инициатива ребят? ⠀ #zvportal #zvestnik #зейскийрайон

Публикация от Зейский вестник (@zvportal)

«Да что рассказывать, – отмахивается от вопросов Виктор Улюсов, – поработали немного и все. Теперь, возможно, помощь молодежного парламента потребуется. Как только земля оттает, нужно будет посадить там рябины. Нельзя забывать прошлое. Памятники, посвященные любым событиям, следует беречь. Ведь и мы тоже когда-то станем прошлым для следующих поколений».

Ребята приехали на объект в шесть утра и только в семь вечера вернулись домой. Евгений Мощенок как бывший моряк выполнял основную работу на высоте, Андрей Чекрыжов и Виктор Улюсов очищали, штукатурили, красили. Проезжавшие мимо водители, некоторые из которых приветственно сигналили, даже не подозревали, что это не профессиональная строительная бригада, а простые парни, решившие сделать доброе дело.


«Работа сделана очень качественно, – с восхищением говорит Наталья Перелыгина,–- мы от нашего Овсянковского сельсовета выражаем зейским ребятам огромную благодарность. Теперь обелиск надолго сохранит приличный вид. Большое спасибо, парни».

Начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района Людмила Богданова поддержала главу поселения: «Действительно, нам очень не хватает технических и физических возможностей содержать в идеальном порядке все памятники в районе. Хотя косметический ремонт делаем. Поэтому большое спасибо Евгению, Андрею, Виктору от администрации Зейского района, жителей сел и города".

Просмотров всего: 177

#память

распечатать


Общество 9

В День Победы в небе над Благовещенском состоится авиапарад
Общество

Коронавирус помешал устроить массовую мойку памятников в Благовещенске
Общество

Территорию возле ОКЦ в преддверии Дня Победы украсили объемной надписью
Общество

Сведения об амурчанах-участниках Великой Отечественной войны появятся в комплексе «Дорога памяти»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь