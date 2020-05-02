В Приамурье «трудовые комиссии» выяснят, сколько амурчан потеряли работу во время пандемии

После пандемии в России собираются переписать трудовое законодательство. В частности, для того, чтобы юридически урегулировать дистанционную работу

О необходимости сделать соответствующие нормативные акты более современными заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания партии. Был поднят вопрос совершенствования трудового законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

«Само время определяет важность этой задачи. Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем — вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем, чтобы сделать его более современным. Мы много обсуждали эту проблему на разных площадках. И теперь мы должны найти для нее адекватное решение», – заявил Медведев.

Сейчас «Единая Россия» будет действовать исходя из сложившейся ситуации – при помощи юристов правозащитного центра партии пройдет неделя дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии, сообщает пресс-служба амурского регионального отделения.

Кроме того, в каждом регионе по инициативе «Единой России» создадут «трудовые комиссии» – в них войдут представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Задача – собрать информацию об увольнениях не по количеству людей, вставших на биржу труда, а из прямых источников.

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» серьезно займется вопросом реформирования служб занятости, которые «показали свою несостоятельность». Работа будет организована совместно с минтруда, экспертами и профильными органами.

Также был анонсирован поэтапный план внесения изменений в трудовое законодательство. На первом этапе – уже в весеннюю сессию Госдумы – предлагается ввести в правовое поле временную удаленную работу. Затем предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную работу — они сейчас почти не применяются. В том числе – закрепить право сотрудника, работающего на удаленке, быть офлайн. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость регламентировать обмен юридически важными сообщениями в интернете.

На втором этапе – после пандемии – предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров, внимательно рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости – в частности, это касается фрилансеров.