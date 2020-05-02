В День Победы в небе над Благовещенском состоится авиапарад

Фото: администрация Белогорска

В День Победы, 9 мая, в небе над Благовещенском и Белогорском можно будет увидеть авиапарад. Демонстрационные полеты авиации ВВО состоятся с участием техники армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Авиапарад будет посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экипажи самолетов и вертолетов уже проводят репетиции для полетов на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами. Впереди еще несколько тренировок.⠀

Полеты вертолетов выполняются на укороченных дистанциях со скоростью около 200 километров в час. Самолеты ВТА летят на скорости порядка 400 километров в час, истребители и бомбардировщики – около 600 километров в час.

В Благовещенске авиапарад ориентировочно можно будет увидеть с 11:00 до 11:10, в Белогорске – с 11:30 до 11:40

7 мая запланированы тренировочные полеты по этому же маршруту с 12 до 14 часов, сообщает пресс-служба областного правительства.