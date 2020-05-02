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сегодня, 19:06 4

В День Победы в небе над Благовещенском состоится авиапарад

В День Победы в небе над Благовещенском состоится авиапарад
Фото: администрация Белогорска

В День Победы, 9 мая, в небе над Благовещенском и Белогорском можно будет увидеть авиапарад. Демонстрационные полеты авиации ВВО состоятся с участием техники армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Авиапарад будет посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экипажи самолетов и вертолетов уже проводят репетиции для полетов на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами. Впереди еще несколько тренировок.⠀

Полеты вертолетов выполняются на укороченных дистанциях со скоростью около 200 километров в час. Самолеты ВТА летят на скорости порядка 400 километров в час, истребители и бомбардировщики – около 600 километров в час.

В Благовещенске авиапарад ориентировочно можно будет увидеть с 11:00 до 11:10, в Белогорске – с 11:30 до 11:40

7 мая запланированы тренировочные полеты по этому же маршруту с 12 до 14 часов, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#память #праздники

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Маршрут пролёта для Благи укажите.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Очень интересно для кого? Или его будет видно из квартир??? Лучшего ничего не придумали?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Сидим дома, слушаем звук двигателей и представляем......

  • mm_Никита Гагарин

    mm_Никита Гагарин
    14 минут назад

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