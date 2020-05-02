Вы стали главной мишенью: медикам Приамурья, борющимся с COVID-19, посвятили трогательную песню (видео)

Жительница Благовещенска Анастасия Михайлова написала песню, которую посвятила медицинским работникам. Мотив песни – известная композиция «Оглянись» группы «Город 312». И хотя сама Анастасия не имеет отношения к медицине – она работает в коммунально-строительном колледже – но она лично знает тех, кто в это непростое время оказался на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Моя единственная родная, самая любимая и лучшая сестренка Марина Родионова является сотрудником Амурской областной клинической больницы, она фельдшер медицины катастроф. Видимся мы крайне редко, несмотря на то, что живем в одном городе, она почти постоянно на работе. Мои подруги работают на станции скорой помощи города, последнее время мы общаемся только по Ватсапу и то крайне редко. Я знаю, что они очень устают, смены очень тяжелые. Меня саму ни один раз спасали сотрудники медицинских учреждений, и я им очень за это благодарна. Знаю, что они делают все возможное для скорого выздоровления пациентов. Читая отзывы в инстаграм-пабликах о работе медиков, где очень много негативных высказываний, мне захотелось немного поддержать их в это нелегкое время», – поделилась девушка.

В песне очень много трогательных моментов. «Помоги, мне не встать без твоей руки, замолчать без тебя может сердце», «Сколько терпенья, упорства в вас и труда – вы стали главной мишенью», «Мы не устанем спасибо вам говорить что может быть важней – ночью и днем жизни спасть людей», – поется в песне.

Музыкальное произведение сопровождается видеорядом, на котором фрагменты из фото и видео будней медицинских работников.

Анастасия рассказала, что слова записывала на диктофон телефона, поскольку старается соблюдать самоизоляцию, чтобы не добавлять работы и без того невероятно занятым медикам.

Сводить голос и музыку девушке помог друг – сотрудник Амурской областной филармонии Максим Паршуков.

Ролик Анастасия разместила на своей странице в инстаграме. Его также можно посмотреть на сайте Амурской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Медицинские работники нашей страны приняли на себя основной удар эпидемии, они работают круглосуточно, падают от усталости, чтобы спаси жизни людей. Этой песней мы хотели поддержать их и поблагодарить за преданность профессии и самоотверженный труд», – прокомментировала председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Елена Азарова.