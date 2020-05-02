Среди заболевших есть маленькие дети: количество амурчан заразившихся COVID-19 снова увеличилось

Правительство Амурской области опубликовало оперативную информацию по заболеваемости в регионе COVID-19. За сутки лабораторно подтверждены пять новых случаев коронавирусной инфекции. Три в Белогорске, по одному в Тынде и Прогрессе.

Таким образом, на сегодняшний день в Приамурье выявлено уже 72 случая новой коронавирусной инфекции. Из них больше всего в Благовещенске - 29, в Белогорске – 15, Тынде – 12, селе Тавричанка Серышевского района – 6, в Зее – 3, в Магдагачи – 2, Прогрессе – 2, Свободном – 1, поселке Талакан Бурейского района – 1, селе Успеновка Завитинского районя – 1.

Большинство заболевших – 37,5 % болеют без симптомов, у 33,3 % заразившихся заболевание сопровождается пневмонией, у 29,2% – симптомы ОРВИ.

Также среди заболевших амурчан в основном работающие люди от 30 до 49 лет. Однако есть и несколько детей до 6 лет.

Ранжирование заболевших по возрастной структуре: 30-49 лет – 36,1%, 50-64 лет – 22,2%, 18-29 лет – 16,7%, старше 65 лет – 12,5%, 1-6 лет – 4,2%, 7 -14 лет – 4,2%, 15 -17 лет – 2,8%, до года – 1,4%.

Ранжирование заболевших по социальному статусу: работающие граждане – 40,3%, пенсионеры – 13,9%, работники медицинских организаций – 11,1%, воспитанники/учащиеся – 9,7%, прочие – 25,0%.

13 человек уже выздоровели и выписаны из стационара. 59 заболевших продолжают получать необходимое лечение. По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 57 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 43% – за пределами Амурской области и в пути следования.

582 человека были с заразившимися в контакте. Из них на изоляции по месту жительства находится 511 человек, в изоляторах – 71 человек. Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию контактных лиц, сообщает пресс-служба областного правительства.