Амурчанам объяснили, кому положены детские пособия и почему они поступают разными суммами и в разные дни

В благовещенском управлении сициальной защиты населения дали разъяснения по поводу начисления детских пособий. Специалисты ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.

До какого числа перечисляются детские пособия

Конкретные даты для перечисления средств законом не установлены. Средства на выплату пособий перечисляются ежемесячно по мере поступления фининасирования.

Почему детские пособия поступают на счет разными суммами и в разные дни

Видов социальных выплат на детей несколько, и каждый из них назначается и выплачивается на основании определённого закона. Средства из бюджета выделяются на реализацию каждого закона отдельно, по предусмотренным в бюджетном законодательстве статьям расходов (коды бюджетной классификации – КБК). Перечисление средств на выплату пособий осуществляется в течение всего месяца по мере поступления финансирования.

Чьи доходы учитываются при оформлении пособий на детей, и за какой период

В состав семьи при расчете среднедушевого дохода семьи включаются родители и несовершеннолетние дети. По большинству видов выплат доходы учитываются за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения. Например, при обращении за назначением выплат в марте доходы учитываются за период с декабря по февраль, в апреле – за период с января по март и так далее. В последнее время на федеральном уровне предусматривается иной подход к учету доходов – за 12 месяцев, предшествующих 6-тимесячному периоду до месяца подачи заявления

Каковы сроки назначения и выплаты ежемесячных пособий

В зависимости от вида выплат законодательством предусмотрены разные сроки назначения. В частности, с месяца обращения и с даты рождения ребенка. Срок с месяца обращения применяется при назначении ежемесячного пособия на ребенка (370,50 копеек) , ЕДВ на ребенка до 3-х лет (950 рублей) , ЕДВ беременным женщинам (761 рубль) , ЕДВ кормящим матерям (950 рублей) , ЕДВ на третьего и последующего ребенка (12 775 рублей).

ЕДВ беременным женщинам назначается с месяца обращения, но не ранее чем с 13 недель до предполагаемого исхода беременности. ЕДВ кормящим матерям назначается на период кормления грудью, но не более чем до достижения ребенком возраста одного года. Ежемесячное пособие на ребенка, ЕДВ на ребенка до 3-х лет и ЕДВ на третьего и последующего ребенка назначается на 12 месяцев с месяца обращения. По истечении этого срока требуется представление сведений о доходах семьи.

Срок «с даты рождения ребенка» применяется при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (4 050,92 копейки – на первого ребенка и 8 101,85 копеек – на второго и последующего ребенка) и ежемесячной выплаты на первого ребенка, рожденного с января 2018 года (12 727 рублей). При этом, для того чтобы срок «с даты рождения ребенка» сохранился, важно вовремя обратиться за этими выплатами. Так за ежемесячной выплатой на первого ребенка, рожденного с января 2018 необходимо обратиться не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Например, ребенок родился 20 января 2020. Обращение за назначением выплаты должно быть осуществлено не позднее 20 июля 2020. Также необходимо учитывать, что в выходные дни прием документов не осуществляется. При обращении по истечении ребенком возраста шесть месяцев ежемесячная выплата назначается с даты обращения за ней. Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также осуществляется «с даты рождения ребенка», при условии обращения за ним в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.