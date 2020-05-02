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сегодня, 15:57 3

В Амурской области назначен общественный представитель Агентства стратегических инициатив

В Амурской области назначен общественный представитель Агентства стратегических инициатив
Фото: Амур.инфо

В Приамурье появился общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты». Им стала председатель молодежного правительства Амурской области Екатерина Баликоева.

Её представили на пресс-конференции, которая проходила на платформе LEADER-ID, с участием представителей региональных органов исполнительной власти, руководителя Дальневосточного Представительства АСИ Ольги Куриловой, общественных организаций региона. К участникам обратился заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозёров. Он поздравил новых общественных представителей, обозначил основную повестку АСИ на сегодняшний день, призвал организации и ВУЗы сотрудничать с представителями Агентства в регионах.

Екатерина Баликоева рассказала об основных инициативах в социальной сфере, которые сейчас реализует агентство.


«Основная миссия Агентства стратегических инициатив - создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, где хочется жить и работать. АСИ – «агент изменений», работающий вместе с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства. Мы, как представители АСИ, будем искать тех самых амбициозных лидеров, поддерживать их инициативы и проекты. Главное, чтобы у людей не пропадала вера в свои возможности», – поделилась Екатерина Баликоева.


На сегодняшний день в Агентстве проходит целевой отбор проектов, позволяющий внедрить свою практику в регионе. Особое внимание уделяется проектам, направленным на борьбу с COVID-19. На сайте «Смартека» запущен конкурс с призовым фондом 3000000 рублей, подать свой проект могут все желающие в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются до 15 мая.

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#образование

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    31 минута назад

    еще одна непонятка для ничего, типо пузанова

  • Ксенька

    Ксенька
    13 минут назад

    Как громко сказано. А что она делать будет? Озвучьте...... Не скажут. Сами не понимают что создали..... Беда....

  • nerro

    nerro
    12 минут назад



    «Основная миссия Агентства стратегических инициатив - создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, ..."



    ха ха ха

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