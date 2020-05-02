Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

Коронавирус помешал устроить массовую мойку памятников в Благовещенске

Коронавирус помешал устроить массовую мойку памятников в Благовещенске
Фото: admblag.ru

Благовещенские памятники привели в порядок в преддверии приближающегося лета. Монументы очистили от пыли и грязи, используя щадящие средства, которые не испортят покрытие.

Участие в очищении памятников приняли сотрудники ГСТК, волонтеры центра «Выбор», депутат гордумы и неравнодушные благовещенцы. Организовать уборку также помогли сотрудники городского управления культуры.

Всего в порядок было приведено 4 объекта: памятник Михаилу Калинину, расположенный возле педагогического университета, монумент в честь награждения Амурской области орденом Ленина в сквере у областного Правительства, памятник «Мир Жизнь и Отечество защитившим. От молодого поколения – старшему» в сквере Воинов-интернационалистов, а также скульптура Петру и Февронии, расположенная возле ЗАГСа.

По словам инициатора уборки – депутата Сергей Чеботова, такие мероприятия могут стать доброй традицией для Благовещенска, сообщает пресс-служба мэрии.

«К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, у нас не получилось сделать это мероприятие массовым, но мы обязательно постараемся в следующем году привлечь к этой акции как можно больше людей», – пояснил народный избранник.

Просмотров всего: 341

#жизнь #память

распечатать


Общество

Территорию возле ОКЦ в преддверии Дня Победы украсили объемной надписью
Происшествия 14

Скончалась юная амурчанка Саша Болотина, которая несколько лет боролась с онкозаболеванием
Общество 2

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Общество

Сведения об амурчанах-участниках Великой Отечественной войны появятся в комплексе «Дорога памяти»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь