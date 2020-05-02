Коронавирус помешал устроить массовую мойку памятников в Благовещенске

Благовещенские памятники привели в порядок в преддверии приближающегося лета. Монументы очистили от пыли и грязи, используя щадящие средства, которые не испортят покрытие.

Участие в очищении памятников приняли сотрудники ГСТК, волонтеры центра «Выбор», депутат гордумы и неравнодушные благовещенцы. Организовать уборку также помогли сотрудники городского управления культуры.

Всего в порядок было приведено 4 объекта: памятник Михаилу Калинину, расположенный возле педагогического университета, монумент в честь награждения Амурской области орденом Ленина в сквере у областного Правительства, памятник «Мир Жизнь и Отечество защитившим. От молодого поколения – старшему» в сквере Воинов-интернационалистов, а также скульптура Петру и Февронии, расположенная возле ЗАГСа.

По словам инициатора уборки – депутата Сергей Чеботова, такие мероприятия могут стать доброй традицией для Благовещенска, сообщает пресс-служба мэрии.

«К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, у нас не получилось сделать это мероприятие массовым, но мы обязательно постараемся в следующем году привлечь к этой акции как можно больше людей», – пояснил народный избранник.