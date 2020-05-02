Территорию возле ОКЦ в преддверии Дня Победы украсили объемной надписью

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Возле входа в здание Общественно-культурного центра Благовещенска установили конструкцию в виде слова «Победа», а на опорах освещения – 6 объемных консолей. Все объекты оборудованы праздничной подсветкой.

«9 Мая – священный праздник, тем более, в этом году мы празднуем юбилей – 75-летие Великой Победы. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, мы традиционно украшаем свою территорию. Светящиеся объекты, и праздничные баннеры будут радовать глаза прохожих, создавая даже в такое сложное время праздничное настроение», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Также 8 мая в районе дома № 319 по улице Зейской, где находится Благовещенский специальный дом для одиноких престарелых «Ветеран», будет установлена специально созданная сцена с победной символикой. На ней 9 Мая пройдет концерт для ветеранов. Наблюдать за мероприятием герои смогут со своих балконов.

По словам Надежды Багровой, все конструкции, кроме сцены, оставят до сентября, чтобы горожане, после окончания режим самоизоляции, смогли ими полюбоваться и сфотографироваться рядом. Сцену вновь установят к 3 сентября, но уже на территории ОКЦ. В начале осени, после празднований, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, все конструкции будут убраны, а на следующий год вновь украсят территории Общественно-культурного центра и его филиалов.

И объемная надпись и сцена были профинансированы из городского бюджета.