В Якутии, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, разрешили весеннюю охоту

В соседнем с Амурской областью регионе – Республике Саха (Якутия) откроется весенняя охота. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Традиции и обычаи охоты в Якутии возникли с давних времен и заложены в наших генах. И я понимаю волнение якутян, для которых весенняя охота является способом добычи пищи, но и возможностью единения с дикой природой вдали от суеты мирских дел. Учитывая просьбы тысяч жителей нашей республики, я принял решение разрешить весеннюю охоту на территориях, где не действует режим карантина. Весенняя охота будет разрешена только для тех, кто проживает и осуществляет трудовую деятельность в районах нашей республики. Надеюсь, на сознательность наших охотников и призываю всех соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции. Желаю всем удачи и везения на охоте. Пусть вам благоволит сам дух охоты Байанай», – пожелал напоследок охотникам глава Республики.

На сегодняшний день в Якутии зафиксировано 229 заражений COVID-19, а также 4 летальных случая от коронавируса. Ранее сезон весенней охоты на водоплавающую дичь открылся в лидирующем по коронавирусу в ДФО Хабаровскому краю. Там 566 заболевших, 5 человек с диагнозом «коронавирус» скончались.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области весеннюю охоту на водоплавающую дичь в этом году не откроют. Такое решение принято в связи с рекомендациями федеральных Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса. На сегодняшний день в Приамурье 67 случаев новой коронавирусной инфекции, одна женщина скончалась.