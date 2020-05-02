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сегодня, 15:17 1

В Якутии, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, разрешили весеннюю охоту

В Якутии, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, разрешили весеннюю охоту
Фото: nstagram.com/nikolaev_aisen

В соседнем с Амурской областью регионе – Республике Саха (Якутия) откроется весенняя охота. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Традиции и обычаи охоты в Якутии возникли с давних времен и заложены в наших генах. И я понимаю волнение якутян, для которых весенняя охота является способом добычи пищи, но и возможностью единения с дикой природой вдали от суеты мирских дел. Учитывая просьбы тысяч жителей нашей республики, я принял решение разрешить весеннюю охоту на территориях, где не действует режим карантина. Весенняя охота будет разрешена только для тех, кто проживает и осуществляет трудовую деятельность в районах нашей республики. Надеюсь, на сознательность наших охотников и призываю всех соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции. Желаю всем удачи и везения на охоте. Пусть вам благоволит сам дух охоты Байанай», – пожелал напоследок охотникам глава Республики.

На сегодняшний день в Якутии зафиксировано 229 заражений COVID-19, а также 4 летальных случая от коронавируса. Ранее сезон весенней охоты на водоплавающую дичь открылся в лидирующем по коронавирусу в ДФО Хабаровскому краю. Там 566 заболевших, 5 человек с диагнозом «коронавирус» скончались.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области весеннюю охоту на водоплавающую дичь в этом году не откроют. Такое решение принято в связи с рекомендациями федеральных Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса. На сегодняшний день в Приамурье 67 случаев новой коронавирусной инфекции, одна женщина скончалась.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    1 час назад

    В Хабаровском крае открыли,в Якутии открыли и только у нас всё через пятую точку.Я считаю,что губернатор ущемляет права охотников Амурской области.

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