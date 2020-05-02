Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:47 0

Экс-благовещенка из Пекина: «Ношение масок сработало в Китае»

Экс-благовещенка из Пекина: «Ношение масок сработало в Китае»

Бывшая жительница Благовещенска Татьяна Литвинская живет в Пекине 9 лет и работает в сфере образования. Программа «Простые вопросы» вышла на связь с Татьяной, чтобы узнать, как пекинцы переживают пандемию коронавируса.

Татьяна преподает в китайской школе и до сих пор находится в отпуске. Она вспоминает, что в период самых жестких карантинных мер, сложнее всего было перенести невозможность общаться с друзьями в реальности.

«Особенно в феврале все мои знакомые и друзья активно начали пользоваться Zoom, видеоконференциями по WeChat», – вспоминает Татьяна.

Высказала она и свое мнение о масках: «Маски лучше носить. Я знаю, что есть разные мнения на это счет. Я считаю, что в Китае это сработало и сейчас работает».

В программе обсудили проблему обострения межнациональных отношений на фоне пандемии.

«Я слышала, что есть проявления ксенофобии. Такой случай произошел в Гуанчжоу, там африканец покусал медсестру. Если честно, мне, как иностранке, стыдно за это. В Пекине ничего такого я не видела и не слышала. Китайцы, с которыми я сталкиваюсь, очень позитивны. Обычно, когда говоришь, что ты из России, то они относятся очень доброжелательно – и к стране, и ко мне», – говорит жительница Пекина.

Просмотров всего: 925

#Китай #коронавирус #Простые вопросы

распечатать


Коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать сезонную аллергию и коронавирус
Коронавирус 4

COVID-19 заболел глава минстроя РФ Владимир Якушев
Коронавирус

Дома для одиноких престарелых в Приамурье полностью закрылись от внешнего мира из-за коронавируса (видео)
Коронавирус

Число амурчан, контактировавших с больными коронавирусом, превысило 500 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь