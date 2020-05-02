Мост через Зею в Благовещенске пока не закрывают для движения

В редакцию Амур.инфо поступают многочисленные сообщения от амурчан, которые интересуются, закрыт ли на сегодняшний день мост через Зею для всех участников дорожного движения. В администрации Благовещенска пояснили, что пока плановых перекрытий моста в обоих направлениях нет.

Ранее в мэрии информировали, что во время длительных майских выходных, с 1 по 5 мая, при необходимости проведения ремонтных работ возможно полное перекрытие сооружения. Поэтому амурчан попросили по возможности воздержаться от поездок. Чтобы в случае если мост все-таки придется перекрыть, не возникло ситуации, когда невозможно будет выехать или въехать в областной центр по этому направлению.

Однако на сегодняшний день пока действуют только ранее введенные ограничения – для транспорта весом свыше 3,5 тонн – грузового, а также общественного.

Как сообщало Амур.инфо, на одной из полос сооружения просела плита перекрытия, а на противоположной обнаружили потенциально опасный участок без видимых повреждений. В границах моста был введен режим ЧС локального характера.