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сегодня, 14:26 9

Мост через Зею в Благовещенске пока не закрывают для движения

Мост через Зею в Благовещенске пока не закрывают для движения
Фото: admblag.ru

В редакцию Амур.инфо поступают многочисленные сообщения от амурчан, которые интересуются, закрыт ли на сегодняшний день мост через Зею для всех участников дорожного движения. В администрации Благовещенска пояснили, что пока плановых перекрытий моста в обоих направлениях нет.

Ранее в мэрии информировали, что во время длительных майских выходных, с 1 по 5 мая, при необходимости проведения ремонтных работ возможно полное перекрытие сооружения. Поэтому амурчан попросили по возможности воздержаться от поездок. Чтобы в случае если мост все-таки придется перекрыть, не возникло ситуации, когда невозможно будет выехать или въехать в областной центр по этому направлению.

Однако на сегодняшний день пока действуют только ранее введенные ограничения – для транспорта весом свыше 3,5 тонн – грузового, а также общественного.

Как сообщало Амур.инфо, на одной из полос сооружения просела плита перекрытия, а на противоположной обнаружили потенциально опасный участок без видимых повреждений. В границах моста был введен режим ЧС локального характера.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    2 часа назад

    народ только взбудоражили своими псевдоновостями 30 апреля!

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    Главное чтобы меры соответствовали действительному положению вещей. Если есть реальная угроза, надо закрывать мост.

  • google_Артём Тим

    google_Артём Тим
    2 часа назад

    2014 вродекак хотели мост строить через реку Зея ,и 2020 уже бы наверное открыли мост.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Всё ждут...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ждут, когда рухнет, тогда и закроют.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Когда будет буль!

  • дед

    дед
    14 минут назад

    желательно предупредить...хотя бы за неделю! картошку нужно посадить по лунному календарю с 16.05....

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    дед

    желательно предупредить...



    Власть не предупредит.

    Но мост предупреждать сам давно уже начал.

    1. Балка под мостом...

    2. Срез болтов над мостом...

    3. Провал на самом мосте...

    Сколько ещё предупреждений надо?

  • nerro

    nerro
    5 минут назад

    Теперь нужно две машины иметь - одну в городе, другую - за мостом, за Зеей. А по мосту пешком передвигаться с мешком семенной картошки на горбу. ((

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