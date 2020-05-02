В Приамурье для безопасности населенных пунктов сформированы временные пожарные посты

В Амурской области для обеспечения безопасности в пожароопасный период сформированы 22 временных пожарных поста, в том числе 5 патрульных групп. На них дежурят около 100 человек и более двух десятков единиц техники.

Временные пожарные посты организованы в Архаринском, Благовещенском, Магдагачинском, Серышевском, Сковородинском, Бурейском, Белогорском, Свободненском, Шимановском и Мазановском районах. Ежесуточное дежурство на них несут 96 человек и 23 единицы техники.

Местная группировка пожарных и спасателей этих районов усилена за счет привлечения сил и средств федеральной и субъектовой противопожарной службы в связи с прогнозируемым ухудшением пожароопасной обстановки. Основная задача огнеборцев состоит в защите населенных пунктов от палов и проведении профилактических рейдов.

За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 5 возгораний сухой растительности на общей площади 10 гектаров. Палы зарегистрированы в Мазановском, Серышевском и Благовещенском районах, в городах Свободном и Сковородино. Все палы были ликвидированы. В тушении было задействовано 29 человек личного состава пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин и 8 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 891 загорание сухой растительности на площади 13 610 гектаров, в тушении которых было задействовано 5849 человек и 1336 единиц техники.

1 мая представители амурского МЧС совместно с другими надзорными органами провели 456 профилактических рейдов, составили 29 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

Согласно данным Амурской авиабазы, по состоянию на 1 мая III класс пожарной опасности определен в Зейском, Ивановском, Константиновском Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Сковородинском, Тамбовском, Тындинском и Шимановском районах. IV класс пожарной опасности установлен также в 10 районах области: в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Селемджинском и Серышевском. На всей территории Приамурья действует особый противопожарный режим, а в Магдагачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Ветреная погода сохранится на территории Амурской области и 2 мая. По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, ночью и днем в Амурской области ожидается усиление ветра с порывами до 19-24 метров в секунду. В Благовещенске до 15-20 метров в секунду. Ночью 2 мая в отдельных районах Амурской области ожидаются грозы, местами по северным районам ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег).

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что в период действия особого противопожарного режима использование открытых источников огня категорически запрещено.