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Понижение температур, местами мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 3 мая

Понижение температур, местами мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 3 мая
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 3 мая, в Амурской области будет малооблачно, ночью на северо-востоке области в Селемджинском районе и на востоке Зейского района прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков. Северный и северо-западный ветер местами разовьет скорость до 14 метров в секунду.

Ночью столбики термометров на севере опустятся до 0…5 градусов, местами до минус 10 градусов, на юге около нуля. Днем по области воздух прогреется до 9…14 градусов тепла, в отдельных районах будет 2…7 градуса выше нуля.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер будет дуть с севера и северо-запада. Ночью температура опустится до 0…2 градусов, днем потеплеет до 11…13 градусов выше нуля.

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#погода

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