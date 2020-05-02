Машины скорой помощи и пожарные автомобили запретили приобретать через госзакупки из-за рубежа

В кабмине разъяснили, какие товары попадают под постановление о запрете на покупку иностранных промышленных товаров через госзакупки. Так, под запрет попали легковые и грузовые автомобили, а также машины скорой помощи и пожарные автомобили.

Как сообщало Амур.инфо, премьер Михаил Мишустин подписал постановление запрещающее государственным и муниципальным учреждениям закупать промышленные товары не из стран Евразийского экономического союза. Помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

При этом запрет не распространяется на запчасти и расходные материалы к машинам. Постановление также не касается запчастей для оборудования, которое используется заказчиком по нормам технической документации на указанные авто.

Кроме того, правительство запретило к приобретению через госзакупки паромы, танкеры для перевозки нефти, а также иностранные круизные суда и вертолеты.

Запрещена к приобретению была и кухонная мебель, а также мебель для офисов и предприятий торговли, пишет «Газета.ру».