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сегодня, 18:11 2

Машины скорой помощи и пожарные автомобили запретили приобретать через госзакупки из-за рубежа

Машины скорой помощи и пожарные автомобили запретили приобретать через госзакупки из-за рубежа
Фото: pixabay.com

В кабмине разъяснили, какие товары попадают под постановление о запрете на покупку иностранных промышленных товаров через госзакупки. Так, под запрет попали легковые и грузовые автомобили, а также машины скорой помощи и пожарные автомобили.

Как сообщало Амур.инфо, премьер Михаил Мишустин подписал постановление запрещающее государственным и муниципальным учреждениям закупать промышленные товары не из стран Евразийского экономического союза. Помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

При этом запрет не распространяется на запчасти и расходные материалы к машинам. Постановление также не касается запчастей для оборудования, которое используется заказчиком по нормам технической документации на указанные авто.

Кроме того, правительство запретило к приобретению через госзакупки паромы, танкеры для перевозки нефти, а также иностранные круизные суда и вертолеты.

Запрещена к приобретению была и кухонная мебель, а также мебель для офисов и предприятий торговли, пишет «Газета.ру».

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Ворокин

    Ворокин
    1 час назад

    Правильно, а то купят один раз за пять лет иностранца, и не ремонтируют его, деньги не тратят. А тут газель покупать надо, и постоянно с бюджета деньги в российский автопром перекачивать. Конкуренцию же не выдерживают, надо всеми силами поддерживать отечественного производителя, Россия богатая, народные налоги можно не экономить

  • mm_Никита Гагарин

    mm_Никита Гагарин
    15 минут назад

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