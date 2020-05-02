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сегодня, 12:56 0

Пропавший в Белогорске подросток найден погибшим

Пропавший в Белогорске подросток найден погибшим
Фото: Амур.инфо

В Амурской области найден погибшим 16-летний подросток, который 22 апреля ушел из дома в Белогорске и пропал. Тело было обнаружено в пятницу, 1 мая, на территории заброшенного кирпичного завода, недалеко от так называемого района горы города.

В настоящее время устанавливается причина смерти, назначена экспертиза. В поисках подростка принимали участие сотрудники амурского следственного управления, следователь-криминалист с аппарата управления, полицейские и ПСО «Амур».

Ранее по факту безвестного исчезновения молодого амурчанина следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование произошедшего будет продолжено в рамках этого уголовного дела, сообщают в амурском следственном управлении.

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#дети #происшествия

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