Власти Приамурья решают, как возместить поставщикам молока убытки из-за транспортных ограничений на мосту через Зею

В правительстве Амурской области решают вопрос, как возместить молокоперерабатывающим предприятиям и поставщикам сырого молока убытки, которые они несут из-за увеличения маршрута по доставке молока в областной центр. Логистику пришлось менять после того, как на мосту через Зею были введены ограничения на движение грузового транспорта.

Сейчас в региональном правительстве изыскивают финансовые средства для возмещения выпадающих доходов, связанных с изменением логистики. Предварительные расчеты для выделения финансовых средств уже представлены в минфин региона.

Ранее критическая ситуация, связанная с переправой сырого молока из хозяйств на молокоперерабатывающие предприятия через реку Зея, вызвала беспокойство по поводу возможного снижения закупочной цены на молоко у населения. При этом некоторые амурчане уже почувствовали такое снижение. В Константиновском районе, по словам местных жителей, несколько дней молоко принимали не по 36 рублей, а по 30 рублей за литр.

«Причем, у нас уже принимали по 30 рублей, а мы об этом узнали только через два дня от других молокосдатчиков. И вот сейчас менеджер сказал, что пока молоко опять будет по 36 рублей, а дальше будут смотреть, будут ли им компенсировать затраты. Вернуть-то они вернулили, да только летом хотели сделать повышение до 38 рублей, а к осени – по 40 рублей за литр. А сейчас пока будем по 36 рублей сдавать. А вообще интересно, за наш счет решили покрыть свои убытки, а кто наши убытки будет покрывать, мне вот это просто было интересно», – поделилась жительница одного из сел Константиновского района.

Сырое молоко – это скоропортящийся продукт, требующей быстрой доставки на переработку, а теплые погодные условия негативно влияют не его качество. В правительстве области в срочном порядке разработали механизм альтернативной доставки через Свободненскую трассу, были привлечены дополнительные единицы автотранспорта и водители. В настоящее время работа по сбору молока и его доставке осуществляется в круглосуточном режиме.

Благодаря предпринятых мерам, было принято решение сохранить закупочную цену на молоко: в размере 36 рублей за литр, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Молокоперерабатывающие предприятия Благовещенска в кратчайшие сроки завершили переход на новые маршруты доставки сырого молока. Восстановлен сбор молока во всех районах области, где он осуществлялся ранее.

По данным на 30 апреля поступление сырья на молочные комбинаты города достигло 222,6 тонны, что на 6 % больше, чем 26 апреля, то есть до введения ограничений.

Как сообщало Амур.инфо, молокоперерабатывающим предприятиям Благовещенска пришлось организовывать новые маршруты для сбора сырья у производителей. Из-за ограничения движения по мосту через реку Зея 27 апреля поступление сырого молока снизилось на 35 %. На одной из полос сооружения просела плита перекрытия, а на другой обнаружили потенциально опасный участок без видимых повреждений.