В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать сезонную аллергию и коронавирус
Федеральный Роспотребнадзор опубликовал своего рода памятку о том, как можно отличить сезонную аллергию от новой коронавирусной инфекции. По словам специалистов, аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19.
Однако есть и исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Симптомы поллиноза (сезонной аллергии): насморк; першение в горле; покраснение глаз; слезотечение, зуд.
В Роспотребнадзоре напоминают, что при сезонной аллергии:
- нет повышения температуры;
- нет выраженной слабости, утомляемости;
- нет болей в мышцах;
- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).
Аллергикам рекомендуют оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Помимо этого им советуют установить в жилом помещении систему очистки воздуха; ежедневно проводить дома влажную уборку; по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и переодеваться; не употреблять пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии
И, конечно, принимать лекарственные средства, назначенные врачом. А при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью.
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