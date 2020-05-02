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сегодня, 12:16 0

В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать сезонную аллергию и коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать сезонную аллергию и коронавирус
Фото: pixabay.com

Федеральный Роспотребнадзор опубликовал своего рода памятку о том, как можно отличить сезонную аллергию от новой коронавирусной инфекции. По словам специалистов, аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Однако есть и исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Симптомы поллиноза (сезонной аллергии): насморк; першение в горле; покраснение глаз; слезотечение, зуд.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при сезонной аллергии:

  • нет повышения температуры;
  • нет выраженной слабости, утомляемости;
  • нет болей в мышцах;
  • нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
  • нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

Аллергикам рекомендуют оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Помимо этого им советуют установить в жилом помещении систему очистки воздуха; ежедневно проводить дома влажную уборку; по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и переодеваться; не употреблять пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии

И, конечно, принимать лекарственные средства, назначенные врачом. А при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью.

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#здоровье #коронавирус

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