В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать сезонную аллергию и коронавирус

Федеральный Роспотребнадзор опубликовал своего рода памятку о том, как можно отличить сезонную аллергию от новой коронавирусной инфекции. По словам специалистов, аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Однако есть и исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Симптомы поллиноза (сезонной аллергии): насморк; першение в горле; покраснение глаз; слезотечение, зуд.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при сезонной аллергии:

нет повышения температуры;

нет выраженной слабости, утомляемости;

нет болей в мышцах;

нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);

нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

Аллергикам рекомендуют оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Помимо этого им советуют установить в жилом помещении систему очистки воздуха; ежедневно проводить дома влажную уборку; по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и переодеваться; не употреблять пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии

И, конечно, принимать лекарственные средства, назначенные врачом. А при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью.