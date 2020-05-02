Госучреждениям запретили закупать иностранные промтовары

Правительство запретило государственным и муниципальным учреждениям закупать промышленные товары не из стран Евразийского экономического союза. Помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Исключения сделаны для товаров, которые не производятся на территории России. Если такой товар входит в группу из правительственного перечня, то заказчик должен будет получить для этого разрешение в Минпромторге. Также ограничения не действуют на запчасти и расходные материалы. Кроме того допускается единичная закупка иностранного товара стоимостью до 100 000 рублей или партии таких товаров общей стоимостью до 1 миллиона рублей. Это правило, в свою очередь, не распространяется на одежду, обувь, изделия из меха и кожи.

Послабления по перечню промтоваров сделаны для нужд силовых ведомств – ФСБ, Росгвардии, министерства внутренних дел и других спецслужб. Для Федеральной службы охраны, а также для нужд МВД по обеспечению безопасности объектов государственной охраны запреты не действуют, пишут «Ведомости».