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сегодня, 11:56 4

Госучреждениям запретили закупать иностранные промтовары

Госучреждениям запретили закупать иностранные промтовары
Фото: minvr.ru

Правительство запретило государственным и муниципальным учреждениям закупать промышленные товары не из стран Евразийского экономического союза. Помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Исключения сделаны для товаров, которые не производятся на территории России. Если такой товар входит в группу из правительственного перечня, то заказчик должен будет получить для этого разрешение в Минпромторге. Также ограничения не действуют на запчасти и расходные материалы. Кроме того допускается единичная закупка иностранного товара стоимостью до 100 000 рублей или партии таких товаров общей стоимостью до 1 миллиона рублей. Это правило, в свою очередь, не распространяется на одежду, обувь, изделия из меха и кожи.

Послабления по перечню промтоваров сделаны для нужд силовых ведомств – ФСБ, Росгвардии, министерства внутренних дел и других спецслужб. Для Федеральной службы охраны, а также для нужд МВД по обеспечению безопасности объектов государственной охраны запреты не действуют, пишут «Ведомости».

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Теперь все будет Белорусское...как польские яблоки...

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Послабления по перечню промтоваров сделаны для нужд силовых ведомств – ФСБ, Росгвардии, министерства внутренних дел и других спецслужб. Для Федеральной службы охраны, а также для нужд МВД по обеспечению безопасности объектов государственной охраны запреты не действуют, пишут «Ведомости».



    "Так вот ты какой скрепный патриотизм и поддержка отечественного производителя, вливаемая в уши населения по всем утюгам?"

  • Myxira

    Myxira
    53 минуты назад

    "Исключения сделаны для товаров, которые не производятся на территории России".

    Так что по итогу запретили-то?...

  • full

    full
    47 минут назад

    Какой интересный у нас капитализм... А ценные бумаги от дяди Сэма тоже не станете покупать, клоуны?

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