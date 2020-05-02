COVID-19 заболел глава минстроя РФ Владимир Якушев

В пятницу, 1 мая, с коронавирусом был госпитализирован министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Его состояние нормальное, он находится на связи с коллегами.

Об этом «Известиям» рассказали в Минстрое. Отмечается, что руководство федерального ведомства регулярно проходит проверки на коронавирус. И изначально заболевание выявили у замминистра Дмитрия Волкова.

«У министра КТ показала болезнь только сегодня, до этого признаков болезни не было», — указали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что минстрой еще с конца марта строго следует правилам и проводит совещания и мероприятия в онлайн-режиме, а более 80 % сотрудников ведомства работают удаленно, находясь на самоизоляции.

Якушев ранее в пятницу отметил, что сам принял решение о госпитализации, и будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из московских больниц. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Глава правительства также ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным на 1 мая, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом, скончались более 1 тысячи пациентов, выздоровели свыше 13 тысяч.