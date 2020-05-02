Дома для одиноких престарелых в Приамурье полностью закрылись от внешнего мира из-за коронавируса (видео)

В пятницу, 1 мая, в Амурской области от вируса закрылись специальные дома для одиноких престарелых. От внешнего мира теперь на 2 недели отрезаны Благовещенский «Ветеран», Свободненский «Ветеран»,Серышевский «Милосердие», а также Октябрьский и Белогорский СДОП.

Такое решение направлено на защиту тех, кто живет в этих соцучреждениях, чтобы недопустить проникновение и распространение инфекции в социальных учреждениях круглосуточного типа.

Первым «закрытым» учреждением стал Белогорский психоневрологический интернат – в режим изоляции он переведен с 22 апреля. С 24 апреля на полной изоляции четыре учреждения – Благовещенский дом-интернат, пансионат «Приозерье», Архаринский и Райчихинский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 27 апреля изолировано еще четыре учреждения: Усть-Ивановский ПНИ Мухинский и Мазановский психоневрологические интернаты, Малиновский дом-интернат для детей.

Вместе со своими подопечными на полной изоляции находятся, и сотрудники социальных учреждений. В таких условиях они отметили День труда.

Специалисты не только поддерживают собственный боевой дух и позитивный настрой в борьбе с COVID-19, но и стараются максимально разнообразить досуг подопечных: проводят конкурсы, готовятся ко Дню Победы, занимаются благоустройством территории.

Отзывчивые помощники извне подвозят к воротам соцучреждений саженцы для посадок – это делается без контакта с обществом, подчеркивают в региональном минсоцзащиты.

Также в учреждениях осуществляются все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции: санобработка каждые два часа поручней, дверных ручек, выключателей и других поверхностей, обеззараживание воздуха, круглосуточное медицинское наблюдение, прогулки исключительно на закрытой территории, использование антисептиков и мытье рук.