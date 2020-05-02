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сегодня, 10:21 0

Число амурчан, контактировавших с больными коронавирусом, превысило 500 человек

Число амурчан, контактировавших с больными коронавирусом, превысило 500 человек
Фото: instagram.com/p/B_ebeG5qvmu

В Амурской области продолжает увеличиваться количество контактных лиц с заболевшими COVID-19. По последним, таких уже 582 человека. Проводится работа по медицинскому наблюдению за ними и лабораторному обследованию.

По состоянию на 1 мая в Приамурье выявлено одиннадцать новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Таким образом, с нарастающим итогом в регионе выявлено 67 случаев новой коронавирусной инфекции, 13 из которых завершились выздоровлением, 54 – продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (12 человек), Тынды (11 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Прогресса (1 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек) и Серышевского района (6 человек).

По состоянию на 1 мая на COVID-19 проведено 11 523 исследований, в том числе за последние сутки – 478. На изоляции по месту жительства находится 511 человек, в изоляторах – 71, в обсерваторе – никого. По состоянию на 20:00 пятницы на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 351 обращение (с нарастающим итогом 21 190), сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#здоровье #коронавирус

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