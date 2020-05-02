В Благовещенске выписали первую пациентку, вылеченную от COVID -19 с пневмонией

Из инфекционного госпиталя БГКБ выписана переболевшая коронавирусом пациентка, которая была доставлена туда одной из первых. Женщину привезли в медучреждение на скорой. Ей была проведена стандартная терапия, применяющаяся при лечении пневмонии, вызванной COVID -19.

Всего же с начала эпидемии в инфекционный госпиталь в Благовещенске поступило 19 человек с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Это жители областного центра и других территорий Приамурья.

«У большинства остальных пациентов наблюдается положительная динамика состояния на фоне лечения. У нескольких уже отрицательные результаты ПЦР-исследования, они будут выписаны после полного разрешения пневмонии», – рассказал главный врач Благовещенского городской клинической больницы Александр Сучков.

При работе с пациентами сейчас медики руководствуются временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными министерством здравоохранения РФ. Они постоянно обновляются и дополняются актуальными данными, на данный момент это новейшая версия от 24 апреля, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Методикой определяется и классификация по степени тяжести инфекции. Четко обозначены все критерии, характерные для легкого, среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения. От степени тяжести зависит подход к лечению, выбор тактики ведения каждого конкретного пациента и потенциальный прогноз течения заболевания.

«Основное правило терапии – ее своевременность, упреждающее лечение до развития прогрессирования заболевания и жизнеугрожающих осложнений. Конечно, состояние больного зависит от комплекса факторов, поэтому мы большое внимание уделяем лечению сопутствующей патологии», – пояснил начальник инфекционного госпиталя БГКБ Виктор Бардов.

По словам Виктора Сергеевича, при развитии пневмонии обязательно используются антибактериальные препараты самых последних поколений.

«Очень грозным осложнением является синдром дыхательной недостаточности, в такой ситуации мы используем кислородотерапию, неинвазивную и инвазивную вентиляцию легких. Мы значительно увеличили количество точек подачи кислорода, оборудовали дополнительные места в реанимации. Поэтому наш госпиталь готов оказывать помощь пациентам даже с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания», – отметил Виктор Бардов.