Скончалась юная амурчанка Саша Болотина, которая несколько лет боролась с онкозаболеванием
В пятницу, 1 мая, в 20:00 вечера ушла из жизни Саша Болотина. Девочке было всего 9 лет. В начале марта Саша с мамой должны были улететь в клинику Южной Кореи для дальнейшего лечения – на седьмой блок химиотерапии. Но из-за коронавируса продажа билетов была приостановлена.
Саше Болотиной было всего 4 года когда в 2015 году ей поставили диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии». В 2016 году болезнь отступила и в сентябре 2017 года девочка пошла в первый класс, как самый обычный ребенок. Но в ноябре 2018-го ее снова стала беспокоить боль в области спины. Очередное обследование показало, что это метастазы. Была назначена химиотерапия.
Мама Саши отправила запросы в несколько клиник России, но отовсюду был отказ. В итоге девочку согласилась принять южнокорейская клиника. Туда юная амурчанка периодически летала на лечение. Для этого объявлялся сбор средств: мама воспитывала Сашу одна, у нее не было возможности самостоятельно оплачивать многомиллионные счета.
В конце января Саша с мамой летали в Корею на очередной блок химиотерапии. В начале марта их снова ждали на лечение. Но из-за ситуации с коронавирусом в начале марта перестали продавать билеты на прямые рейсы в Корею. От идеи лететь через Японию мама отказалась, поскольку по приезде в Корею перед госпитализацией их бы поместили на 14-дневный карантин. Но остаться без медпомощи на 2 недели было невозможно.
В последнее время Саша чувствовала себя не очень хорошо, об этом ее мама сообщала в социальной сети. В середине апреля девочка попала в реанимацию. А 1 мая ее не стало. На странице девочки в инстаграме выложено трогательное видео моментов из жизни юной амурчанки.
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сегодня 1 мая 2020 года в 20.00 вечера ушла из жизни Сашенька, она была юнной и не успела увидеть жизнь. Дорогая Пусть хранит не здесь то хотя бы там твой ангел хранитель. Царствие небесное, Видео выложил Игорь, по этому пишу от своего имени. на счёт похорон обязательно сообщим немного позже, спасибо каждому сердечку кто не проходил мимо Саши и её Мамы..... Оксана я искренне соболезную Вам #благовещенск #помним #соболезную #малышка
Редакция Амур.инфо присоединяется к многочисленным соболезнованиям семье Саше.
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