Скончалась юная амурчанка Саша Болотина, которая несколько лет боролась с онкозаболеванием

В пятницу, 1 мая, в 20:00 вечера ушла из жизни Саша Болотина. Девочке было всего 9 лет. В начале марта Саша с мамой должны были улететь в клинику Южной Кореи для дальнейшего лечения – на седьмой блок химиотерапии. Но из-за коронавируса продажа билетов была приостановлена.

Саше Болотиной было всего 4 года когда в 2015 году ей поставили диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии». В 2016 году болезнь отступила и в сентябре 2017 года девочка пошла в первый класс, как самый обычный ребенок. Но в ноябре 2018-го ее снова стала беспокоить боль в области спины. Очередное обследование показало, что это метастазы. Была назначена химиотерапия.

Мама Саши отправила запросы в несколько клиник России, но отовсюду был отказ. В итоге девочку согласилась принять южнокорейская клиника. Туда юная амурчанка периодически летала на лечение. Для этого объявлялся сбор средств: мама воспитывала Сашу одна, у нее не было возможности самостоятельно оплачивать многомиллионные счета.

В конце января Саша с мамой летали в Корею на очередной блок химиотерапии. В начале марта их снова ждали на лечение. Но из-за ситуации с коронавирусом в начале марта перестали продавать билеты на прямые рейсы в Корею. От идеи лететь через Японию мама отказалась, поскольку по приезде в Корею перед госпитализацией их бы поместили на 14-дневный карантин. Но остаться без медпомощи на 2 недели было невозможно.

В последнее время Саша чувствовала себя не очень хорошо, об этом ее мама сообщала в социальной сети. В середине апреля девочка попала в реанимацию. А 1 мая ее не стало. На странице девочки в инстаграме выложено трогательное видео моментов из жизни юной амурчанки.

Редакция Амур.инфо присоединяется к многочисленным соболезнованиям семье Саше.