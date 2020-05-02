Благовещенские краеведы: ощущение, будто Шадринский собор вновь взорвали

В Благовещенске в сквере на месте разрушенного после революции Шадринского собора началось строительство другого храма – Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть». Общественность и краеведы возмущены: они считают, что на глазах горожан происходит историческая подмена.

Заявлено, что храм строится на месте разрушенного монастыря. Кроме того, несколько лет назад горожан обнадежили восстановлением Шадринского собора, был объявлен сбор средств, а теперь на его месте строится другой.

Краеведы: похоже, историю пытаются переписать

Все началось с того, что ранней весной у сквера на пересечении улиц Ленина – Чайковского появился баннер с сообщением, что теперь это – строительная площадка для храма в честь Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть». В паспорте объекта указано, что начало и конец строительства – 2020 год, оно ведется при поддержке ООО «Россыпи», подрядчик – ООО «СпецГеоСтрой». Настоятель нового храма – иеромонах Венедикт (Калинин).

Но краеведы зашумели позже – 27 апреля, когда на информационном портале Благовещенской епархии появилось сообщение о том, что « церковь строится на историческом месте женского монастыря Албазинской иконы Божией Матери "Слово. Плоть. Бысть", разрушенного в прошлом веке ». Строительные работы уже ведутся.

«На самом деле с 1902 по 1936 год в квартале Большая (теперь Ленина) – Ремесленная (Чайковского) – Семинарская (Политехническая) стояла церковь Святой Живоначальной Троицы – великолепный храм, который в народе называли и называют Шадринским собором, его построил его Семен Саввич Шадрин, — рассказала благовещенский краевед Валентина Кобзарь. — Храм был заложен на Ремесленной площади 16 мая 1896 года. Через шесть лет после освящения собора, в 1908 году, был основан Градо-Благовещенский Богородично-Албазинский женский общежитский монастырь. Об этом сказано в книге «Православие на Амуре», Благовещенск, 2006 год, страница 27. Около 1910 года было построено каменное здание монастыря (сведения из книги Татьяны Холкиной и Людмилы Чаюн "Архитектурное наследие Благовещенска", страница 39). Не монастырь, а Шадринский собор взорвали в 1936 году».

Здание женского монастыря стоит, где и стояло, наперебой говорят краеведы. Сейчас это – территория политехнического колледжа. Здание находится на Госохране (РМС № 221 от 05.11.1992 г.) и значится как Градо-Благовещенский Богородично-Албазинский женский общежительный монастырь, адрес: улица Политехническая, 13Б.

«Не сомневаюсь, что новостройка всюду согласована. Что думают о ней горожане? Похоже, этим людям плевать, что они думают», – возмущена Валентина Кобзарь.

Постановление о строительстве Шадринского собора подписал еще Александр Мигуля

За возрождение Шадринского собора выступал архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил, ныне покойный. Свидетельства об этом есть в книге «История Благовещенска. 1856-1917», изданной «Амурской ярмаркой». Соавтор главы о судьбе Шадринского собора Людмила Козлова также возмущена тем, что вместо собора пытаются построить другой храм. И приводит воспоминания архиепископа Гавриила из книги: «С первого дня моего приезда сюда в 1994-м году, у меня была задача восстановить Шадринский собор. Его величие простиралось не только на Амурскую область, на весь Дальний Восток. Это будет не просто строительство, а восстановление нашей поруганной чести, нашего достоинства, которые мы постепенно возрождаем. Я благословляю намерения мэрии города и надеюсь освятить собор».

Правящий архиерей был председателем общественной организации по восстановлению историко-культурного наследия Благовещенска. Члены организации разыскали архивные материалы – проект, чертежи, несколько фотографий.

В октябре 2007 года к генеральному директору ОАО «Амурская ярмарка», заместителю председателя оргкомитета по восстановлению историко-культурного наследия Благовещенска Анатолию Телюку пришла делегация горожан с просьбой сделать все возможное для того, чтобы возродить Шадринский собор.

«Мы занимались сбором подписей в поддержку воссоздания дорогих благовещенцам памятных мест. За восемь часов собрали 800 подписей», – приводятся в книге «Архитектура Благовещенска» слова благовещенки Лидии Ивановны Синельниковой.

«Надо обязательно восстановить Шадринский собор, — горячился благовещенец Виктор Михайлович Рукавишников. — Сейчас к тому же важно собрать воспоминания очевидцев о тех событиях, и пусть они аккумулируются в оргкомитете».

Горожане тогда принесли письменные свидетельства тех жителей, которым довелось видеть Щадринский собор не только на фотографиях и испытать глубочайшее потрясение в день, когда его взрывали. Часть этих бесценных воспоминаний была заверена нотариально.

Реальную надежду на возрождение самого большого храма Приамурья – Шадринского собора – благовещенцам дали 12 лет назад после принятого в июне 2008 года постановления мэра Благовещенска Александра Мигули «О строительстве церкви во имя Святой Животворящей Троицы (Шадринского собора) по ул. Ленина, 58, в квартале 69 г. Благовещенска». Тогда на заброшенном здании бывшего кинотеатра «Амур» появилась надпись: «На этом месте будет построен храм Святой Животворящей Троицы (Шадринский собор)», указано также в книге.

В 2010 году мэр Благовещенска Александр Мигуля получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла благословение на реконструкцию Шадринского собора.Проектированием нового строения занимался амурский архитектор Валерий Сикерин. Полностью восстановить здание планировали к 2012-2013 годам.

В 2010 году по инициативе губернатора Приамурья Олега Кожемяко был создан попечительский совет. Его руководителем единогласно выбрали секретаря общественной палаты Амурской области Наталью Грызлову. Была определена строительная компания — ОАО «Буреягэсстрой».

В 2011 году продюсерский центр «Покров» снял 35-минутный фильм, в котором благодаря современным технологиям дали возможность увидеть, как бы выглядел район улиц Ленина – Чайковского, если бы храм не взорвали.

Свято место

В 2010 году здание кинотеатра «Амур», который был позже построен на месте Шадринского собора, снесли. Сквер привели в порядок, установили крест. Был организован приход Шадринского собора. Первым его настоятелем стал отец Сергий (Бондаренко). Молебны проходили под открытым небом.

В 2010 году в Благовещенске начался сбор средств, а в 2012 году любой желающий мог пожертвовать посильную сумму и получить именной кирпич для строительства Шадринского собора. Благовещенская епархия поясняла, что люди будут автоматически поминаться в молитвах «За всех строителей храма сего». Тогда также было заявлено, что земля находится в аренде таксопарка сроком на 25 лет, и делиться ею с епархией он не будет.

По воспоминаниям Веры Кузьминичны Рябининой, работавшей табельщицей в «Амурстрое», «в 1955 году рабочие предприятия проводили очистку площадки возле строящегося кинотеатра “Амур” от остатков взорванного в 1936 году Шадринского собора. Велись работы по прокладке коммуникаций. Неожиданно один из рабочих увидел, что в стене траншеи что-то блестит. Обнаружили торец гроба… Он был полированный, темно-вишневого цвета, на высоких точеных ножках… В гробу оказались останки женщины со светло-рыжими волосами. Рядом с первым гробом нашли второй, такой же красивый… В нем был похоронен мужчина, мы это поняли по бороде… Надо отдать должное рабочим: они углубили нишу, затолкали находки подальше и от стенки траншеи и хорошо забили ее землей».

В 2009 году краеведы предположили, что в гробах – останки Семена Саввича Шадрина и его жены. В Госархиве Амурской области нашли документ, свидетельствующий о погребении Анастасии Ефимовны Шадриной на погосте Свято-Троицкой церкви, который находился с восточной стороны алтаря. Она умерла 13 января 1923 года в возрасте 72 лет и по всей вероятности была похоронена с мужем в одной могиле.

В книге «История Благовещенска» указано, что имеются документальные свидетельства того, что на территории сквера есть еще несколько захоронений.

«Мы столько лет восстанавливали историческую память, столько людей верили, отдавали свои кровные. Верили! После всего этого строительство другого храма без общественного обсуждения, естественно, приводит к тому, что люди возмущены, – рассказал благовещенский общественник Павел Ермаков. – Мы не знаем о каких-либо изыскательских работах на территории сквера, ведь есть свидетельства о том, что там находится несколько захоронений священнослужителей и даже Семена Саввича Шадрина и его жены. Это неуважение. Мы видим, что на участке работает техника и вбиваются сваи».

«В течение недели планируются работы по установке свай и заливке фундамента», — подтверждает на официальном сайте Благовещенская епархия.

Учредители узнали о переименовании прихода только сейчас

Согласно открытым данным с сайта rusprofile.ru, Местная Религиозная Организация Православный Приход Храма «Святой Живоначальной Троицы» Города Благовещенска Амурской области Благовещенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) был зарегистрирован 21.01.2011 по юридическому адресу: 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Горького, 133, ИНН 2801157857 ОГРН 1112800000048.

В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителей указано 10 физических лиц.

В исторических сведениях доступно 10 записей об изменениях. Указано, что 26 апреля внесено «Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности: настоятель Калинин Александр Георгиевич». А 6 мая 2019 года «Полное наименование организации изменено с Местная Религиозная Организация Православный Приход Храма "Святой Живоначальной Троицы" Города Благовещенска Амурской области Благовещенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на "Местная Религиозная Организация Православный Приход Храма Албазинской Иконы Божией Матери "Слово Плоть Бысть" Города Благовещенска Амурской области Благовещенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Благовещенка Софья Лахтионова числится в актуальной выписке из ЕГРЮЛ в графе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица». Софья Троадьевна говорит, что узнала об этих изменениях только 30 апреля, когда общественность начала выяснять все подробности о судьбе прихода.

«О том, что на месте Святотроицкого собора планируется построить небольшую церковь в связи с тем, что на воссоздание в полном объеме собора недостаточно средств, это было мне понятно. И я была с этим согласна. Меня смущает то, что юридическая сторона вопроса была решена без моего уведомления и, как оказалось, других знакомых мне членов прихода», — рассказала Софья Лахтионова.

Ощущение, как будто Шадринский собор вновь взорвали

Общественники считают, что в Амурской области в последние годы строятся типовые храмы, очень похожие друг на друга. Такие были возведены в Среднебелой, Егорьевке, в Благовещенске в районе медицинского колледжа. Похожее типовое решение будет применено и к новому храму, который хотят построить вместо Шадринского собора.

Их архитектурная ценность не сравнима с величественным Шадринским собором, чья красота в 1918 году по легенде сразила японских интервентов, и они не стали разрушать его при обстреле.

«Прихожане не были наивными людьми, понимали, что восстановление взорванной церкви Святой Живоначальной Троицы в обозримом будущем невозможно. Но можно ведь построить часовню в память о легендарном храме. Теплилась надежда. С началом строительства новодела на ней можно ставить крест. Ощущение, как будто Шадринский собор вновь взорвали», – заявила Валентина Кобзарь.

Краеведы и общественники объединились, чтобы выяснить подробности странной истории. Они готовят запросы в разные инстанции, в том числе намерены попросить представить отчет об объемах пожертвований на восстановление Шадринского собора, сделанных амурчанами за много лет.

Для справки

Согласно открытой информации, ООО «Россыпи», при поддержке которого строится новый храм, зарегистрировано по адресу 675000, г. Благовещенск, ул. Литейная, д. 31, этаж 2. Генеральный директор организации – Манукян Пилос Пилосович. Основным видом деятельности компании является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Благовещенская епархия на своем сайте сообщила 29 октября 2019 года:

«Мы не в силах отменить прошлого и предотвратить варварское уничтожение целого монастырского комплекса, который располагался в районе перекрёстка улиц Ленина и Чайковского (бывшей Ремесленной площади). Мы не можем восстановить собор Троицы Живоначальной, который был построен купцом Семеном Саввичем Шадриным — сейчас по ряду причин это невозможно. Но мы можем и должны вдохнуть новую жизнь в оставшийся уголок земли, переданный Благовещенской епархии, чтобы он опять работал во благо и культурное возрождение нашего города. В сквере также планируется детская площадка и уголок отдыха для людей всех возрастов».

ИА «Амур.инфо» направило запрос в Благовещенскую епархию, администрацию Благовещенска, инспекцию государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.