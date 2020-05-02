Выбор читателей за 1 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 1 мая.

1 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Серышевском районе – 5 человек, в Белогорске – 3, в Тынде – 3. Таким образом с нарастающим итогом в регионе выявлено 67 случаев новой коронавирусной инфекции.

1 мая в одной из квартир Тынды обнаружено тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в амурском управлении МВД. Основная версия случившегося – самоубийство.

К 1 сентября должно завершиться изготовление проектной документации, после чего будет получена госэкспертиза на капитальный ремонт старого моста. Такие планы озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов в отношение моста через Зею. Предварительная стоимость работ составит 2 миллиарда рублей.

В информационном паблике @scaner28 опубликовано фото, на котором видно, что на парковке Общественно-культурного центра Благовещенска просела плита. Директор Надежда Багрова подтвердила данный факт.