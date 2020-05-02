Гороскоп 2 мая: Стрельцам стоит проявить внимание к деталям, а Львам сегодня нужно сидеть дома

Восход Солнца: 05:02

Заход Солнца: 19:50

Солнце в Тельце.

Овен. Последствия ваших инициатив могут оказаться неприятными и достаточно болезненными, поэтому лучше провести день пассивно. В семье уже который день продолжаются мелкие ссоры, они действуют вам на нервы, верно? Пора выступить для родных миротворцем.

Телец. Чтобы избавиться от текущих проблем, Тельцам предстоит пройти экзамен на зрелость. Он заключается в переосмыслении своих ошибок, действий окружающих и прочего, снимите розовые очки, наконец. Не зацикливайтесь на промахах, даже если они покажутся вам достаточно болезненными.

Близнецы. Довольно благоприятный период, можно даже рискнуть, скорее всего, Близнецам повезет. Возрастает риск быть обманутым, поэтому на все предложения в субботу отвечайте так: "я подумаю".

Рак. Раздражительность и апатия могут помешать Вам быть продуктивным в субботу. Подкрепитесь, развлекитесь, сбросьте эмоциональный балласт, а затем возвращайтесь к работе с уверенностью в своих силах! Сегодня Вам придется бороться с упрямством деловых партнеров, вооружитесь своими лучшими тактиками, дабы склонить их на свою сторону.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая: Львы склонны к риску, Близнецы обретут новых друзей

Лев. Ваше плохое настроение уйдет под натиском хороших книг и красивой музыки. Сегодня рекомендуется сидеть дома.

Дева. Астрологи советуют не концентрироваться на проблемах, отпустите их и подумайте над ситуациями, которые Вы можете контролировать. Сегодня будьте помягче с коллегами, которые выпячивают свое мнение. Вы можете сказать, что они в чем-то ошибаются, но лучше для построения гармоничных отношений промолчать хотя бы раз.

Весы. Постарайтесь разнообразить свой досуг, предложите друзьям встретиться, зачем ждать их инициативы? Сегодня Вы можете вести себя достаточно резко, выступать инициатором конфликта, не ожидая от себя этого.

Скорпион. Ваши мысли будут заняты ближайшими планами, поручениями и, конечно, борьбой с конкурентами. Самые важные идеи советуем записать, они Вам точно пригодятся. Откажите сегодня человеку, который попросит деньги, дело в том, что отдавать Вам их будут очень долго.

Читайте также

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

Стрелец. Благоприятное время для построения планов на будущее, однако будьте внимательны ко всевозможным деталям! Благоприятный период для создания чего-то нового, творчества, зачатия ребенка, а ссориться, наоборот, противопоказано.

Козерог. Ничего в этот день не подписывайтесь, а деловые переговоры ведите в совещательном русле, так будет лучше. Успеха в делах Вы сможете достичь, если будете вести себя целеустремленно. Дерзайте ради себя.

Водолей. Хорошее время для уединения, окружающие будут выступать навязчивыми раздражителями. Звезды сулят повышение достатка, приятные новости ожидают и на личном фронте: если Вам кто-то нравится, он ответит взаимностью.

Рыбы. Сделайте все возможное, чтобы оставить свободное время для необременительного общения с друзьями. Попытка что-то оплатить через Интернет может закончиться фиаско и денежными потерями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев