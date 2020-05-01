Анти-коронавирус: в ночь на 2 мая диджеи Благовещенска откроют первый в России виртуальный ночной клуб

2 мая в 2 часа ночи по благовещенскому времени амурские диджеи откроют в YouTube первый в России виртуальный ночной клуб. Его решили назвать «Дистанция» — потому что именно ее надо соблюдать на самоизоляции. В команде — Михаил Шамотин, Евгений Земцов, Макс Радман и Дмитрий Садовничий. Подобные клубы несколько недель назад появились в Сиднее, Берлине и Нью-Йорке.

«Цифровая прививка» коронавируса переводит в онлайн все, что можно, и даже все, что, казалось бы, нельзя. Можно ли сделать место тусовок и человеческого общения — ночной клуб — сделать виртуальным? Можно, говорит идейный вдохновитель проекта «Дистанция» Михаил Шамотин.

«Мы — диджеи из провинциального города, как и многие сейчас остались без работы, но не опускаем руки и пытаемся создать что-то новое, используя свой опыт, возможности и стремления. На наш взгляд — этот проект создан для объединения и диалога артистов из клубной сферы — аналог ночного клуба... в онлайне. Присоединяйся, вместе мы способны добиться большего. Мир уже не будет прежним... как и мы. Между нами расстояния, сократи дистанцию!» — написали в своем YouTube-канале диджеи.

«Нельзя стоять на месте. Если пройдет еще немного времени, можно уже не вернуться обратно. Поэтому надо двигаться дальше, подумали мы. Нельзя собираться вместе — окей, попробуем собраться виртуально. Мы решили совместить программу Zoom и YouTube, — рассказал Михаил Шамотин.

Ребята собрали студию и провели две пробные трансляции, во время которых пытались понять, как можно работать в совершенно новом формате.

«Итак: онлайн мы можем дать музыку. Как долго? Наши трансляции шли по 6 часов. Получили статистику. Она показала, что люди заходили и выходили, но это было не меньше, чем для любых других YouTube-стримов. То есть, зашло, — рассуждает Михаил. — Также мы выяснили, что это должен быть контент для "телефонных" людей. Мы делали широкий кадр, потом пришли к тому, что он должен быть поменьше. Общение: мы будет вводить элементы общения, чтобы люди могли увидеть друг друга. Это становится похожим на телевидение в прямом эфире».

24 апреля прошел первый стрим. Подключилось около 1000 человек из Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Уфы. Люди заказывали песни, спрашивали, какой коктейль можно приготовить из того, что у них есть в домашнем баре.

«Дистанцию» сразу решили ориентировать на запад, поэтому стартовать стрим будет в 2 ночи по Благовещенску, виртуальный клуб будет работать до 7 утра.

Благовещенские диджеи уже определили, какие могут быть форматы развития, например, в виртуальных вечеринках могут участвовать диджеи из разных регионов. Но главная «фишка» виртуального ночного клуба — все желающие смогут общаться друг с другом.

«Если прежние стримы шли только в формате нашей подачи и комментариев от подписчиков, то сегодня мы презентуем эффект присутствия. Люди смогут "прийти" в ночной клуб, посмотреть, как мы танцуем, как куражат другие. Если вы не хотите, чтобы вас кто-то видел в пижаме, но хочется посмотреть на других, просто выключите свою камеру. Если люди захотят, смогут перечислить деньги на развитие. Но каких-то входных билетов мы не продаем. Давайте вместе качнем и попробуем создать новый формат, который, возможно, станет скоро мега-популярным», — считает Михаил Шамотин.

Официальный канал клуба Дистанция, где в ночь на 2 мая с 2 до 7 часов утра по благовещенскому времени будет работать виртуальный ночной клуб. Все новости выкладываются в Инстаграм @distance.club

Как подключиться к конференции Zoom:



https://us02web.zoom.us/j/5217858952







Идентификатор конференции: 521 785 8952