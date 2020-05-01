Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая. Даты опубликованы в телеграм-канале «большая перемена», который ведут представители ведомства.

Рекомендации озвучены министром просвещения Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Минпросвещения по итогам диагностики в начале следующего учебного года окажет школьникам поддержку в восполнении пробелов в знаниях, заявил ранее Сергей Кравцов.

Он отметил, что министерство видит необходимость восстановления единого образовательного пространства.

Кравцов также подчеркнул, что вернутся к традиционному обучению, дистанционные технологии никогда не заменят живого общения.

Пункты приема государственной итоговой аттестации в девятых классах в этом году планируется организовать на базе тех же школ, в которых учились сдающие, но Единого госэкзамена это изменение не коснется, сообщили ранее в Минпросвещения.

В соответствии с новым проектом расписания ГИА, основной период для выпускников девятых классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля. Региональные органы исполнительной власти могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Их должны были писать школьники 4–8-х, а также 10-х и 11-х классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года, пишет РИА Новости.