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сегодня, 19:48 0

На Зейской ГЭС проводится ежесуточный контроль притока и уровня воды

На Зейской ГЭС проводится ежесуточный контроль притока и уровня воды
Фото: https://golovko.livejournal.com/

В режиме видеоконференции на Зейской ГЭС прошел межведомственный круглый стол по выработке единых действий в паводковый период 2020 года. В мероприятии приняли участие представители ГЭС, городской и районной администраций, управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, эксплуатации Зейского водохранилища, Зейской гидрометеообсерватории и средств массовой информации.

«На Зейской ГЭС выполнены все плановые мероприятия по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и сооружений во время прохождения паводкового периода», – отметил директор гидроэлектростанции Вячеслав Шепелев.

На 20 апреля, к началу паводкового периода 2020 года, в водохранилище достигнут уровень предполоводной сработки – 310,00 м, таким образом создан необходимый резервный объем водохранилища для аккумуляции паводка. Режим сработки водохранилища осуществляется в соответствии с расходами, установленными Амурским бассейновым водным управлением, с учетом требований правил использования водных ресурсов Зейского водохранилища на реке Зея. Предпаводковые обследования Зейского водохранилища, показали, что вода в нем соответствует гигиеническим нормативам для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

В настоящий момент на Зейской ГЭС проводится ежесуточный контроль притока и уровня воды в верхнем и нижнем бьефе гидроузла. Обеспечено взаимодействие с правительством Амурской области, администрациями Зеи и Зейского района, областной, городской и районной паводковыми комиссиями, органами МЧС Амурской области, города Зеи и Зейского района, с территориальным Росгидрометом по вопросам информационного обмена на период пропуска половодья.

Администрациями города Зеи и Зейского района созданы оперативные штабы по контролю за паводковой обстановкой, резервный фонд для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Утверждены мероприятия по защите населения и территорий от возможного подтопления, обеспечено своевременное информирование граждан о гидрологической обстановке через средства массовой информации.

По данным Зейской Гидрометеорологической обсерватории приток воды во втором квартале будет определяться талыми стоками с горных районов, температурным режимом весны и количеством выпавших осадков. Приток воды во II квартале ожидается около нормы и ниже.

Участники круглого стола отметили, что межведомственное взаимодействие поможет значительно снизить риски при прохождение половодья 2020 года. По результатам заседания утверждена итоговая резолюция совместных действий в паводковый период, сообщает пресс-служба «Зейской ГЭС».

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#природа #энергетика

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