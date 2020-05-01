Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:29 2

На помощь россиянам за рубежом выделено еще 500 миллионов рублей

На помощь россиянам за рубежом выделено еще 500 миллионов рублей
Фото: ТАСС

Правительство РФ выделило еще 500 миллионов рублей на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства пойдут на оплату временного жилья, питания и другие нужды. При необходимости деньги можно будет использовать для оплаты сборов за продление визы и других документов.

Деньги выделены из резервного фонда правительства, сбором заявок на получение материальной помощи будет заниматься МИД России, пишет «Коммерсантъ».

Минкомсвязи 27 марта на портале госуслуг запустило сервис для граждан страны, которым нужна помощь для возвращения в Россию. В частности, там можно подать заявление на материальную помощь.

В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных рейсов. При этом в Москву через аэропорт Шереметьево могут прилететь не более 500 россиян в сутки, в другие регионы — не более 200, сообщает РИА Новости.

Просмотров всего: 129

#космодром #российская власть

распечатать


Коронавирус 15

Премьер-министр России Мишустин заболел коронавирусом
Общество 42

Новая редакция Конституции РФ будет отвечать современным реалиям
Общество 17

Что май грядущий нам готовит: вступают в силу законы, которые изменят жизнь россиян
Общество

В России актуализировали список недействительных паспортов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    53 минуты назад

    не бедные раз в разгар пандемии рванули за рубеж

  • full

    full
    39 минут назад

    В свое время хватило бы десятка миллиардов на то, чтобы не возвращать в страну всех, кто оказался за рубежом. Так нет, на Родину их рвало неудержимо, панимаишь.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь