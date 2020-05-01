На помощь россиянам за рубежом выделено еще 500 миллионов рублей

Эти средства пойдут на оплату временного жилья, питания и другие нужды. При необходимости деньги можно будет использовать для оплаты сборов за продление визы и других документов.

Деньги выделены из резервного фонда правительства, сбором заявок на получение материальной помощи будет заниматься МИД России, пишет «Коммерсантъ».

Минкомсвязи 27 марта на портале госуслуг запустило сервис для граждан страны, которым нужна помощь для возвращения в Россию. В частности, там можно подать заявление на материальную помощь.

В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных рейсов. При этом в Москву через аэропорт Шереметьево могут прилететь не более 500 россиян в сутки, в другие регионы — не более 200, сообщает РИА Новости.